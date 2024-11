Η Σάρα Μακμπράιντ είναι το πρώτο ανοιχτά τρανς μέλος του Κογκρέσου στην ιστορία των ΗΠΑ

«Τίποτα δεν έχει σημασία, αν δεν εκπληρώσω την ευθύνη να είμαι το καλύτερο μέλος του Κογκρέσου που μπορώ για το Ντελαγουέρ»

«Νομίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι επενδύω προσωπικά στην ισότητα ως LGBTQ άτομο, αλλά οι προτεραιότητές μου θα είναι η οικονομικά προσιτή φροντίδα των παιδιών, η πληρωμένη γονική άδεια, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η αναπαραγωγική ελευθερία». Αυτό δήλωσε πριν δύο εβδομάδες σε συνέντευξή της στο CBS η Σάρα Μακμπράιντ. Σήμερα, έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που εκλέγεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η μόλις 34 ετών πολιτικός, συμμετέχει εδώ και καιρό στην κυβέρνηση. Ήταν ασκούμενη στον Λευκό Οίκο το 2012 κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Μπαράκ Ομπάμα. Η πρακτική της άσκηση εκεί πραγματοποιήθηκε καθώς έπαιρνε το πτυχίο της από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Η ιστορία της, δεν είναι τόσο σύντομη, όμως. Η Μακμπράιντ έγινε πρωτοσέλιδο το 2020 όταν κέρδισε την έδρα της στην πολιτειακή γερουσία και έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανς πολιτικός που εκλέγεται και σε αυτόν τον ρόλο. Από τότε υπηρετεί στη συγκεκριμένη θέση, ελπίζοντας να αλλάξει την αμερικανική κοινωνία προς το καλύτερο.

Η ΜακΜπράιντ, υποψήφια με τους Δημοκρατικούς, κέρδισε την έδρα του Ντελαγουέρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στις γενικές εκλογές της Τρίτης (5/11), έναντι του Ρεπουμπλικάνου, Τζον Ουάλεν, πρώην αξιωματικού της πολιτειακής αστυνομίας του Ντελαγουέρ και επιχειρηματία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ΝΥΤ, η συγκεκριμένη έδρα είναι Δημοκρατική από το 2010.

«Σε ευχαριστώ Ντελαγουέρ! Χάρη στις ψήφους και τις αξίες σου, είμαι περήφανη που γίνομαι το επόμενο μέλος σου στο Κογκρέσο», έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ η ίδια. «Το Ντελαγουρέρ έστειλε το μήνυμά του δυνατά και καθαρά ότι πρέπει να είμαστε μία χώρα που προστατεύει την αναπαραγωγική ελευθερία, που διασφαλίζει τη γονική άδεια και την οικονομικά εφικτή πρόνοια για τα παιδιά για όλες τις οικογένειές μας. Που εξασφαλίζει ότι η στέγαση και η ιατρική φροντίδα είναι διαθέσιμες για όλους και ότι αυτή η δημοκρατία είναι μεγάλη για να μας χωρέσει όλους».

