Αρεζού Καβάρι: Απειλήθηκε με αποβολή από το σχολείο της επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ. Λίγο αργότερα, έδωσε τέλος στη ζωή της

Η Αρεζού Καβάρι, μια φοιτήτρια 16 ετών με καταγωγή από το Αφγανιστάν, πήδηξε στο κενό αφού δέχτηκε απειλές για το χιτζάμπ της

Δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από όταν η είδηση σχετικά με την Ιρανή φοιτήτρια η οποία διαμαρτυρήθηκε για τις καταπιεστικές συνθήκες που βιώνουν οι γυναίκες στη χώρα της άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η Αχό Νταργιαέι (Ahoo Daryaei) έβγαλε τα ρούχα της, κυκλοφόρησε στους δρόμους του Πανεπιστημίου Αζάντ της Τεχεράνης μόνο με τα εσώρουχα και φώναξε για όσα την «πνίγουν» και για όσα αναγκάζεται εκείνη και κάθε γυναίκα στο Ιράν να υπομένει. Διαμαρτυρήθηκε από απόγνωση. Συνελήφθη από τις αρχές και κακοποιήθηκε βάναυσα.

Σήμερα, η Αρεζού Καβάρι, μια φοιτήτρια 16 ετών με καταγωγή από το Αφγανιστάν, πήδηξε στο κενό αφού δέχτηκε απειλές για το χιτζάμπ της. «Αυτοκτόνησε μετά από αδυσώπητη παρενόχληση από τον διευθυντή του σχολείου της για το χιτζάμπ», διαβάζουμε σε σχετικές αναρτήσεις στα social media. Η Αρεζού Καβάρι είχε απειληθεί στο παρελθόν με αποβολή επειδή χόρεψε χωρίς χιτζάμπ. Μόλις την περασμένη Τρίτη, σε εκδρομή του σχολείου της, απειλήθηκε ξανά επειδή φορούσε τζιν αντί για την απαιτούμενη στολή. Σύμφωνα με τη σελίδα Iran Wire, ο βοηθός του διευθυντή τη βιντεοσκόπησε να αλληλεπιδρά και να γελά με συμμαθητές της και την απείλησε ότι θα δείξει το βίντεο στον διευθυντή της.

This is #ArezooKhavari, a 16-year-old who took her own life after relentless harassment by her school principal over the Islamic hijab.



