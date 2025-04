Γυναίκα στο Βερολίνο έγινε μαμά για 10η φορά στα 66 της χρόνια

«Μια μεγάλη οικογένεια δεν είναι μόνο κάτι υπέροχο, αλλά πάνω από όλα είναι σημαντική για τη σωστή ανατροφή των παιδιών»

Μια πρωτόγνωρη είδηση έρχεται από το Βερολίνο, καθώς μια γυναίκα 66 ετών, γέννησε τον περασμένο μήνα το 10ο παιδί της. Η Αλεξάντρα Χίλντεμπραντ, είναι διευθύντρια του μουσείου Checkpoint Charlie και τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει την προσοχή του κόσμου, κάθως ήδη ήταν μητέρα εννιά παιδιών.

Όπως διαβάζουμε, η Αλεξάντρα Χίλντεμπραντ γέννησε το πρώτο της παιδί το 1977, ενώ απέκτησε τα απέκτησε τα 8 από τα 10 παιδιά της από τα 53 της χρόνια και μετά. Σε δηλώσεις της, αποκάλυψε πως δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ φάρμακα γονιμότητας, ενώ δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στη σύλληψη. Το τελευταίο της, παιδί, ο Φιλίπ, γεννήθηκε με καισαρική και έχει άλλα εννιά αδέρφια, με τη μεγαλύτερη να είναι 46 ετών.

Woman, 66, Gives Birth to 10th Baby and Claims She Conceived Without IVF https://t.co/E2wN2iXy8v

— People (@people) March 27, 2025