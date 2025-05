Βατικανό: Εξελέγη ο 267ος Πάπας - «Λευκός καπνός» από το Κονκλάβιο στην Καπέλα Σιστίνα

«Λευκός καπνός» στο Βατικανό για την εκλογή Πάπα

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (8/5) η τρίτη ψηφοφορία των καρδιναλίων για την εκλογή του 267ου Πάπα, που θα ηγηθεί της Καθολικής Εκκλησίας, με το Κονκλάβιο να καταλήγει σε νέο επικεφαλής, βγάζοντας λευκό καπνό από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα, στο Βατικανό.

Υπενθυμίζεται πως στη μυστική ψηφοφορία συμμετέχουν 133 καρδινάλιοι από 70 χώρες, έναντι 115 από 48 έθνη στο τελευταίο κονκλάβιο το 2013. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί, αν και ο Ιταλός καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, ο οποίος διετέλεσε το νούμερο δύο του Βατικανού υπό τον Φραγκίσκο, και ο Φιλιππινέζος καρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Τάγκλ θεωρούνται οι επικρατέστεροι.

BREAKING: White smoke pours from the Sistine Chapel chimney, signalling a pope has been elected to lead the Catholic Church. https://t.co/5vbnfLQ8bL

— The Associated Press (@AP) May 8, 2025