Πες μου το φύλο σου, να σου πω πόσο θα πληρωθείς: Στο 13,4% το μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών στην Ελλάδα

Η μισθολογική ισότητα στην Ελλάδα παραμένει μια πολυτέλεια που δεν μας επιτρέπουν

Είσαι γυναίκα. Εργάζεσαι ίδιες ή και περισσότερες ώρες από έναν άντρα; Ναι. Αφιερώνεις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική σου εξέλιξη; Ναι. Βγάζεις λιγότερα από έναν άντρα; Βεβαίως και ναι. That’s life, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά, όχι, that’s patriarchy. Η ίση αμοιβή δεν αποτελεί πραγματικότητα για τις εργαζόμενες γυναίκες σε κάθε άκρη της Ευρώπης. Kαι προφανώς μέσα στον «κανόνα» βρίσκεται η Ελλάδα.

Σήμερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε, για πρώτη φορά, στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών για το έτος 2024 και τη χρονοσειρά 2022-2024. Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το χάσμα παραμένει στο 13,4%. Με απλά λόγια: Για τα έτη 2022, 2023, 2024 το χάσμα αμοιβών (δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των αντρών είναι μεγαλύτερες από αυτές των γυναικών) παραμένει σχεδόν σταθερό στο 13,4% το 2022 και το 2024 ενώ το 2023 ήταν 13,6%.

Αν είσαι γυναίκα, πληρώνεσαι λιγότερο γιατί έτσι πάει

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, το μεγαλύτερο χάσμα αμοιβών παρατηρείται στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Δηλαδή, οι ωριαίες αποδοχές των γυναικών ήταν χαμηλότερες από των αντρών κατά 24,5% το 2022, 24,9% το 2023, και 25,3% το 2024.

Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα, όπου οι αποδοχές των αντρών είναι χαμηλότερες των γυναικών, καταγράφεται στον τομέα παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, με -4,8%, -4,4% και -5,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Αν πιστεύεις ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο, θα σε στεναχωρήσουμε και εδώ. Το μεγαλύτερο χάσμα αμοιβών παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 65+, με 27,1%, 25,1% και 21,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024. Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο, καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25, με -3,7%, -4,4% και -3,4% για τα έτη 2022, 2023 και 2024.

Κάπου εδώ τελειώνουν τα στατιστικά και αρχίζει η πραγματικότητα

Το μισθολογικό χάσμα δεν είναι ένας αφηρημένος δείκτης σε ένα excel. Σημαίνει χαμένες ώρες ζωής. Σημαίνει λιγότερη οικονομική ανεξαρτησία. Σημαίνει μικρότερη σύνταξη. Σημαίνει μεγαλύτερη εξάρτηση από συντρόφους, οικογένεια, κράτος. Σημαίνει λιγότερες επιλογές. Σημαίνει «όχι».

Και κάπου εδώ καταρρέει και το παραμύθι της «ατομικής προσπάθειας». Όχι, δεν αρκεί να δουλέψεις πιο σκληρά. Οι γυναίκες ήδη δουλεύουν πιο σκληρά. Το πρόβλημα δεν είναι η απόδοσή τους. Είναι η αξία που τους αποδίδεται.