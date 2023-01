Δήμαρχος γαλλικής πόλης ζητάει από τη Madonna έναν πίνακα ζωγραφικής από τη συλλογή της

Η δήμαρχος της πόλης, η οποία διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ζητάει από την Madonna έναν πίνακα ζωγραφικής!

Οι αρχές της Αμιένης, πόλης στη Γαλλία κάλεσαν τη «βασίλισσα» της ποπ Madonna να δανείσει έναν πίνακα, που οι ιστορικοί πιστεύουν ότι έχει χαθεί εδώ και χρόνια και μπορεί τώρα να βρίσκεται στη συλλογή της.

Το αίτημα διατυπώθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς η πόλη διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2028.

🖼️#Madonna is the owner of a long-lost #painting.



The mayor of #Amiens, in France, has asked the singer to lend the city the 19th Century canvas named "Diana and Endymion".



The painting was lost after Germany bombed the city in 1918. pic.twitter.com/9fBFXWurgC