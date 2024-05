HUAWEI Pura 70 Series, WATCH 4 Pro Space Edition και WATCH GT4 Vert Green από την Huawei

Διαθέσιμα τα νέα smartwatches της Huawei και η προπαραγγελία για τον βασιλιά της φωτογραφίας, το νέο HUAWEI Pura 70 Pro

Λίγες μέρες μετά το Innovative Product Launch Event της Huawei στο Ντουμπάι, η εταιρεία λανσάρει επίσημα στην Ελλάδα το HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, αλλά και το HUAWEI Watch GT4 (41mm) Vert Green Edition, και ανακοινώνει την έναρξη των προπαραγγελιών του νέου εκπληκτικού smartphone, βασιλιά της φωτογραφίας, HUAWEI PURA 70 Pro.

Μόδα και τεχνολογία άψογα συνδυασμένες στο νέο HUAWEI Watch GT4 (41mm) Vert Green

Το HUAWEI WATCH GT4 Vert Green (41mm), η πρόσφατη προσθήκη στην σειρά smartwatches GT, συνδυάζει τo στυλ με τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις λειτουργίες υγείας και φυσικής κατάστασης και συνεχίζει τη νέα “Fashion Forward” στρατηγική της Huawei για την wearable τεχνολογία. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας με την μόδα γίνεται αρμονικά, δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να εξατομικεύουν το ταξίδι τους στην παρακολούθηση της υγείας και τον αθλητισμό με βοηθό την τεχνολογία, χωρίς να «θυσιάζουν» το στυλ τους.

Με την Fashion Forward φιλοσοφία, η Huawei βοηθάει τους χρήστες των wearables να απολαμβάνουν την τεχνολογία διατηρώντας το στυλ και την αισθητική τους. Με το HUAWEI WATCH GT 4 Vert Green (41mm) η έξυπνη τεχνολογία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς μας, για υγιεινή ζωή, παρέχοντας σημαντικά χαρακτηριστικά όπως το Menstrual Cycle Management 3.0 και το Sleep Breathing Awareness – τα οποία τροφοδοτούνται από την αναβαθμισμένη τεχνολογία TruSeen™ 5.5+.

Με την αγορά ενός HUAWEI WATCH GT 4 Vert Green έως και τις 31 Μαϊου, παίρνετε δώρο τα απίθανα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds SE 2.

HUAWEI WATCH 4 PRO Space Edition: Φουτουριστική αισθητική εμπνευσμένη από τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας στο διάστημα!

Το νέο smartwatch είναι μία νέα σχεδιαστική πρόταση του HUAWEI WATCH 4 Pro, με θέμα το διάστημα, και ταυτόχρονα προσθέτει αναβαθμίσεις λειτουργιών. Το Διάστημα είναι σύμβολο της ανθρώπινης φιλοδοξίας και το HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε βήμα είναι πρόοδος, με στόχο τα αστέρια. Το έξυπνο αυτό ρολόι είναι τέλειο για τους χρήστες που θέλουν να πετυχαίνουν τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους με μοναδικό, κομψό τρόπο. Με εκπληκτική σχεδίαση και ανθεκτική κατασκευή, το έξυπνο αυτό ρολόι αποτελεί επίσης μέρος της στρατηγικής wearables “Fashion Forward” της Huawei.

To HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition είναι κατασκευασμένο με ανθεκτικά υλικά αεροδιαστημικής τεχνολογίας και ο σχεδιασμός του είναι εμπνευσμένος από τα καινοτόμα επιτεύγματα της ανθρωπότητας στην εξερεύνηση του Διαστήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως το κύριο αισθητικό χαρακτηριστικό του είναι η ιδέα LAVAL, εμπνευσμένη από το ακροφύσιο “deLaval” που χρησιμοποιείται σε πυραύλους και διαστημόπλοια, το οποίο υιοθετείται στο νανοκρυσταλλικό κεραμικό πλαίσιο και στην αποκλειστική διαδραστική πρόσοψη ρολογιού με όνομα “LAVAL”.

Το HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition είναι κατασκευασμένο από αεροδιαστημικό DLC Titanium, ένα σκληρό αλλά ελαφρύ υλικό. Ουσιαστικά, πάνω από μια στιβαρή βάση τιτανίου, έχει εφαρμοστεί μια επίστρωση άνθρακα (DLC) που μοιάζει με διαμάντι στη θήκη και τον ιμάντα του ρολογιού. Αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε παραδοσιακά ρολόγια υψηλής ποιότητας. Η οθόνη είναι επίσης μοναδικά σχεδιασμένη ως “κοσμικός θόλος”, με ένα σφαιρικό γυαλί από ζαφείρι. Ανθεκτική στη φθορά, η οθόνη είναι τώρα πιστοποιημένη με υψηλό επίπεδο σκληρότητας Mohs και είναι σε θέση να αντέξει σε πολύ σκληρές δραστηριότητες. Το HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition υποστηρίζει επίσης στεγανοποίηση ελεύθερης κατάδυσης 30 μέτρων, στεγανοποίηση κολύμβησης 5 ATM, IP68 και συμμορφώνεται με τα πρότυπα μηχανικής καταδυτικού εξοπλισμού EN 13319.

Οι χρήστες θα απολαύσουν βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά υγείας και φυσικής κατάστασης, όπως η προσθήκη του HUAWEI TruSeenTM 5.5+ για παρακολούθηση της υγείας με υψηλότερη ακρίβεια, καθώς και το Health Overview 2.0, μια βελτιωμένη λειτουργία για έναν καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο έλεγχο υγείας σε ένα μόλις λεπτό! Χάρη στην τεχνολογία παρακολούθησης υψηλής ακρίβειας TruSeen™ 5.5+, το HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις ζωτικής σημασίας, συμβάλλοντας σε πιο ολοκληρωμένη εικόνα συνολικά για την υγεία. Το Health Overview 2.0 έχει επίσης αναβαθμιστεί με νέες παραμέτρους. Εκτός από τη παρακολούθηση 7 βασικών δεικτών υγείας που ελέγχονται σε 60 δευτερόλεπτα, το Health Overview 2.0 εισάγει το Sleep Breathing Awareness. Αυτό δίνει στους χρήστες μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της κατάστασης της υγείας τους και τονίζει τυχόν ανωμαλίες που απαιτούν επαγγελματική ιατρική φροντίδα.

Η λειτουργία Health Community στην εφαρμογή HUAWEI Health επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τις προσωπικές ενημερώσεις υγείας των μελών της οικογένειας και των φίλων τους, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών Health Glance. Οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με μη φυσιολογικές μετρήσεις ή να στέλνουν υπενθυμίσεις για τη διεξαγωγή σαρώσεων ρουτίνας για Επισκόπησης υγείας, επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν στενά την υγεία των αγαπημένων τους. Έτσι, το έξυπνο ρολόι παρακολουθεί τη δραστηριότητα και την ασφάλεια των ευάλωτων ή ηλικιωμένων χρηστών, ανιχνεύοντας τυχόν πτώσεις και ειδοποιώντας τους χρήστες σε στιγμή έκτακτης ανάγκης. Όταν το έξυπνο ρολόι εντοπίσει πτώση, εμφανίζει αναδυόμενη υπενθύμιση που ειδοποιεί τον χρήστη και τις στενές του επαφές και εκκινεί το Emergency SOS, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αναζητήσουν άμεση βοήθεια.

Όλα τα smartwatches και wearables της Huawei μπορούν να συνδεθούν με συσκευές iOS και Android.

Με την αγορά ενός HUAWEI WATCH 4 Pro έως και τις 31 Μαΐου, παίρνετε δώρο τα απίθανα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds 5i.

Ξεκίνησαν στην Ελλάδα οι προπαραγγελίες για το πολυαναμενόμενο HUAWEI Pura 70 Pro από την νέα σειρά HUAWEI Pura 70 series

Με κάθε HUAWEI Pura 70 Pro παίρνετε δώρο τα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds Pro 3.

Τα HUAWEI Pura 70 Series φέρνουν την επανάσταση για άλλη μία φορά στην τεχνολογία φωτογράφισης με smartphone με το HUAWEI Pura 70 Ultra να κατακτάει την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του DXOMARK και να αποκαλείται δικαιωματικά ο «Βασιλιάς της φωτογραφίας»!

Τα HUAWEI Pura 70 Series φέρνουν πρωτοποριακά χαρακτηριστικά με καινοτομίες, για άλλη μία φορά, στην κάμερα συνεχίζοντας την παράδοση της Huawei και της συγκεκριμένης σειράς στο να αλλάζει τα δεδομένα της βιομηχανίας κινητών τηλεφώνων. Με την εξαιρετική βαθμολογία 163 πόντων, το νέο HUAWEI Pura 70 Ultra, υπερέχει για τις εξαιρετικές συνολικές επιδόσεις και τα φωτογραφικά χαρακτηριστικά του, κερδίζοντας τον τίτλο του πιο προηγμένου φωτογραφικού smartphone. Η DXOMARK επαίνεσε τόσο τις τεχνικές όσο και τις φωτογραφικές δυνατότητες της συσκευής, που άφησε πίσω τον ανταγωνισμό.

Ακολουθούν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του HUAWEI Pura 70 Ultra που επισημάνθηκαν για το επαναστατικό βήμα του στον κλάδο της φωτογραφίας.

Το HUAWEI Pura 70 Ultra επαινέθηκε για τη λειτουργία Ultra Speed Snapshot που σπάει ρεκόρ επιτρέποντας την λήψη φωτογραφιών υψηλής ταχύτητας έως και 300 km/h. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να “παγώσουν” τις πιο πολύτιμες και παροδικές στιγμές της ζωής όπως ένα αγαπημένο κατοικίδιο που τρέχει ή έναν αθλητή την στιγμή της κίνησης. Η DXOMARK στην κριτική της, τόνισε την λειτουργία Autofocus της κάμερας, επαινώντας την για την ακρίβεια και την υψηλή της ταχύτητα σε όλες τις συνθήκες, απονέμοντας την υψηλή βαθμολογία 125. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της αυξημένης πρόσληψης φωτός στην κύρια Ultra Lighting κάμερα και το HUAWEI XD Motion Engine.

Επίσης, το HUAWEI Pura 70 Ultra διαθέτει την Ultra Lighting Pop-Out Camera, μια ανασυρόμενη κάμερα που καταφέρνει να χωρέσει μέγεθος αισθητήρα μίας ίντσας και μεγάλο διάφραγμα F1.6 μέσα σε ένα σώμα 8,4 χιλιοστών. Μέσω του Advanced Rotatory Transmission System, η κάμερα επεκτείνεται αυτόματα κατά τη λήψη και έτσι δημιουργείται περισσότερος χώρος στην εσωτερική δομή της. Με αυτήν τη δυνατότητα, η προηγμένη κάμερα pop-out προσλαμβάνει ακόμα περισσότερο φως. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνει καλύτερη νυχτερινή λήψη και αποδίδει δυναμικά το εύρος.

Η DXOMARK σημειώνει ότι «το δυναμικό εύρος της κάμερας είναι πολύ μεγάλο και οι αντιθέσεις είναι εξαιρετικές όπως επίσης και τα χρώματα, όταν προβάλλονται φωτογραφίες σε οθόνη HDR».

Επιπλέον, το HUAWEI Pura 70 Ultra είναι εξοπλισμένο με μια νέας γενιάς Ultra Lighting Macro Telephoto Camera. Η μεγαλύτερη κάμερα περισκοπικού τηλεφακού σε smartphone, διαφράγματος F2.1 της βιομηχανίας που διαθέτει το smartphone, διασφαλίζει ότι οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε συνθήκες έντονου ή πιο σκούρου φωτισμού φαίνονται εντελώς καθαρές. Η DXOMARK βαθμολογεί το ζουμ της Ultra Lighting Macro Telephoto Camera με την εντυπωσιακή βαθμολογία των 164 βαθμών, επαινώντας ιδιαίτερα τις «ευχάριστες μακροσκοπικές και ευκρινείς εικόνες» της κάμερας με τη λειτουργία Macro. Σύμφωνα με την DXOMARK, η κάμερα τηλεφακού ζουμ είναι σε θέση να παράγει ένα υψηλό επίπεδο λεπτομερειών με το ζουμ της σε όλα τα δοκιμασμένα εύρη και χαμηλά επίπεδα θορύβου ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το review στο HUAWEI Pura 70 Ultra από την DXOMARK εδώ.

Οι προπαραγγελίες για το Huawei Pura 70 Pro ξεκίνησαν στα καταστήματα των επίσημων συνεργατών της Huawei με δώρο τα ακουστικά HUAWEI FreeBuds Pro 3.

AppGallery, Gbox, και... Micro G για εφαρμογές Google στο Huawei smartphone σας

Το AppGallery ξεχωρίζει ως μία από τις τρεις κορυφαίες παγκόσμιες πλατφόρμες εφαρμογών και η κορυφαία πλατφόρμα για εφαρμογές σε όλες τις συσκευές Huawei. Μπορείτε να βρείτε αναρίθμητες εφαρμογές που χρειάζεστε στο AppGallery. Επιπλέον, το Gbox είναι μία από τις third-party εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές Google, βοηθώντας τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες των προγραμματιστών, δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε μήπως οι εφαρμογές Google δεν είναι διαθέσιμες σε συσκευές Huawei. Με τις προσπάθειες της κοινότητας ανοιχτού κώδικα, όλο και περισσότερες third-party λύσεις βελτιστοποιούν συνεχώς την διαθεσιμότητα των Google apps σε smartphone της Huawei. Για παράδειγμα, το δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα MicroG βοηθά τα smartphone της Huawei να έχουν μια πιο φιλική προς τον χρήστη εμπειρία, συνεπής με τις εφαρμογές Google που είναι διαθέσιμες σε τηλέφωνα Android. Το MicroG είναι μια δωρεάν εφαρμογή ανοιχτού κώδικα ιδιόκτητων βιβλιοθηκών της Google που χρησιμεύει ως αντικατάσταση των Υπηρεσιών Google Play στο λειτουργικό σύστημα Android. Παρέχεται από Ευρωπαίους προγραμματιστές, διαθέσιμο στο GitHub, επιτρέποντας στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Google. Επί του παρόντος, περισσότερες από 200 συσκευές από κατασκευαστές όπως η Google, η Samsung, η Motorola και άλλοι υποστηρίζουν την εφαρμογή MicroG, συμπεριλαμβανομένης της νέας σειράς HUAWEI Pura 70 της Huawei.

Εγκαταστήστε το MicroG από το GitHub και μέσω του AppGallery ή της third-party εφαρμογής GBox εγκαταστήστε και ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τις Google εφαρμογές που θέλετε, με τον Google λογαριασμό σας .

HUAWEI XMAGE Awards 2024

Η Huawei οδηγεί για χρόνια τις εξελίξεις στην τεχνολογία απεικόνισης. Φέτος, στον ετήσιο διαγωνισμό φωτογραφίας HUAWEI XMAGE Awards 2024, παρουσίασε την παγκόσμια Έκθεση HUAWEI XMAGE, με θέμα «A Heart-warming World – 12 Years of Huawei Photography». Επιλέχθηκαν σχεδόν 300 φωτογραφίες από εκατομμύρια υποβολές, από διάφορες στιγμές και κάθε γωνιά του πλανήτη, που αποτυπώνουν την αυθεντική σχέση απλών ανθρώπων και προβάλλουν την φιλοσοφία HUAWEI XMAGE, «The Power of Image», που στοχεύει να πυροδοτεί την φαντασία και δημιουργικότητα, με σύμμαχο την τεχνολογία. Για όγδοη χρονιά, τα βραβεία HUAWEI XMAGE εμπνέουν τους καταναλωτές και φέτος εισάγονται νέες κατηγορίες και νέα βραβεία όπως το "Best of Pura Series" και το "Best of Mate series" που δημιουργήθηκαν για να ενθαρρύνουν την εξερεύνηση νέων εκφραστικών μορφών και θεμάτων με τις κορυφαίες δυνατότητες απεικόνισης της Huawei.

Οι υποβολές για τα HUAWEI XMAGE Awards 2024 λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.