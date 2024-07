«Tale of Two Cities»: Ένας Εορτασμός των Πολιτιστικών Συνεργειών Ελλάδας και Αιγύπτου

Η έκθεση «Tale of Two Cities» επιδιώκει να αναζωπυρώσει την βαθιά ιστορική και πολιτιστική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, επανασυνδέοντας αυτούς τους δύο πυλώνες του πολιτισμού που έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και έχουν γίνει μάρτυρες ενός διαχρονικού διαλόγου

Σε μια αξιοσημείωτη συνεργασία που υπερβαίνει τον χρόνο και τα σύνορα, το CulturVator / ArtD’Égypte είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καλλιτεχνική έκθεση με τίτλο«Tale of Two Cities», η οποία θα φιλοξενηθεί από κοινού από το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα (25 Ιουνίου – 16 Ιουλίου 2024) και τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αλεξάνδρεια (17–31 Οκτωβρίου 2024).

Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου, του Υπουργείου Εξωτερικών και της αιγυπτιακής πρεσβείας στην Ελλάδα με επικεφαλής τον Omar Amer με σκοπό να τιμήσει την ένωση Ελλάδας-Αιγύπτου που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, αναζωογονώντας τους βαθιούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που έχουν συνδέσει τα δύο έθνη διαχρονικά.

Η έκθεση στοχεύει να δημιουργήσει έναν οπτικό διάλογο που εξερευνά το πλούσιο μωσαϊκό της κοινής κληρονομιάς και εμβαθύνει στα βάθη της κλασικής αρχαιότητας πουενσαρκώνουν και η Ελλάδα και η Αίγυπτος.

Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών, η έκθεση «Tale of Two Cities» θα λειτουργήσει ως φάρος ενότητας, προωθώντας μια βαθύτερη κατανόηση της διασύνδεσηςμεταξύ των δύο αρχαίων πολιτισμών. Μέσα από τα έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, η έκθεση θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αρχαιότητας και παρόντος, αναδεικνύοντας πώς η πολιτιστική σύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου συνεχίζει να εμπνέει και να διαμορφώνει το καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τοπίο σήμερα.

Οι συμμετέχοντες Έλληνες και Αιγύπτιοι καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν έργα τέχνης ανταποκρινόμενα στη καλλιτεχνική σύγκλιση που έχει εξελιχθεί διαμέσου της ιστορίας έως και σήμερα, τονίζοντας τους βαθιά ριζωμένους ιστορικούς δεσμούς ενώ ταυτόχρονα θα γιορτάζουν τις ξεχωριστές ταυτότητες και των δύο εθνών. Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει Έλληνες και Αιγύπτιους καλλιτέχνες σε άμεσο διάλογο, αντικατοπτρίζοντας αυτόν τον πολιτισμικό διάλογο που διήρκησε χιλιάδες χρόνια. Θα αναλύσει και θα μάθει από την καλλιτεχνική αλχημεία που αναδύθηκε, εξετάζοντας πώς η αισθητική και η συμβολική σημασία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής κατεύθυνσης. Πραγματοποιούμενη σε μουσεία, βιβλιοθήκες και γκαλερί και στις δύο πόλεις, κάθε εκδήλωση θα προσθέσει στην ιστορία αυτής της πολιτιστικής ανταλλαγής.

Η «Tale of Two Cities» περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως ο Mahmoud Said, ο Papageorge, ο Κώστας Βαρώτσος, η Δανάη Στράτου, ο Omar Tousson, ο Said Badr και ο Karim El Hayawan μεταξύ άλλων, παρουσιάζοντας τη διαφορετική γκάμα καλλιτεχνικών εκφράσεων.Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή βραδιά στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus που θα παρουσιαστεί μέσα από τον φακό του Ahmed Farid. Mια συναρπαστική παράλληλη έκθεση με τίτλο Art by the Sea, λαμβάνει χώρα χώρα στο The Lemon Tree &Co. Athens Riviera στην Αθήνα. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός διαλόγου μεταξύ της ανθρωπότητας και της απέραντης θάλασσας.

Η έκθεση "Art by the Sea" παρουσιάζει μια μοναδική συγχώνευση δημιουργικότητας και του διαχρονικού ρυθμού των κυμάτων, όπου η διαρκώς μεταβαλλόμενη ακτογραμμή χρησιμεύει τόσο ως καμβάς όσο και ως μούσα. Οι καλλιτέχνες αντλούν έμπνευση από τη στοιχειώδη δύναμη του νερού και της άμμου, μεταφράζοντας τους ψιθύρους της παλίρροιας σε εικαστική ποίηση. Κάθε έργο είναι μια μαρτυρία για την άμπωτη και τη ροή της ζωής, μια αντανάκλαση του ατελείωτου κύκλου της δημιουργίας και της καταστροφής. Σε αυτήν την καθηλωτική γκαλερί της φύσης, η "Art by the Sea" γίνεται ένας διαλογισμός για την παροδικότητα, την ομορφιά και τον αιώνιο χορό μεταξύ ξηράς και θάλασσας. Η έκθεση φιλοξενεί έργα διακεκριμένων Αιγύπτιων καλλιτεχνών, όπως οι Emad Abu Grain, Dina Fahmy, Mariam Abou Taleb, Iman Barakat και Weam Ali, οι οποίοι καταφέρνουν να συλλάβουν την ουσία της θάλασσας και να την αποτυπώσουν με τρόπο που συγκινεί και

εμπνέει.

Η Nadine Abdel Ghaffar, ιδρύτρια του Culturvator/ArtD’Égypte, εξέφρασε την χαρά της που η έκθεση έγινε πραγματικότητα, δηλώνοντας: «Αυτή η έκθεση δεν είναι απλώς μια επίδειξη καλλιτεχνικής λαμπρότητας αλλά μια βαθιά πολιτιστική ανταλλαγή σχεδιασμένη να αποτελέσει μια μεταμορφωτική εμπειρία και να καλλιεργήσει μια ανανεωμένη εκτίμηση για τους διαχρονικούς πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ αυτών των δύο εθνών.» Πρόσθεσε επίσης: «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αλεξάνδρεια και πάντα με γοήτευε το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να δημιουργήσει μια πολιτιστική πόλη. Ως Αλεξανδρινή, νιώθω ότι είναι καθήκον μου να υλοποιήσω αυτή την αποστολή και να την επεκτείνω στον σύγχρονο κόσμο μας.»

Το CulturVator/ArtD’Égypte είναι περήφανο που συνεργάζεται και φιλοξενείται απότο νέο κτίριο του Αρχείου Καβάφη στην Πλάκα, το Ίδρυμα Ωνάση και τη Βιβλιοθήκη Ωνάση υπό την ηγεσία της κας Αφροδίτης Παναγιωτάκου, το Μουσείο Μπενάκη υπό την ηγεσία του Δρ. Γιώργου Μαγγίνη και το Μουσείο της Ακρόπολης υπό την ηγεσία του Καθηγητή Νικόλαου Σταμπολίδη.

Ο Omar Tousson, ένας από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, δηλώνει: «Για μένα, η έκθεση Tale of Two Cities", έχει βαθιά σημασία πέρα από την ιδιότητά της ως καλλιτεχνική έκθεση. Πριν γίνω καλλιτέχνης, είμαι Αλεξανδρινός, και αυτό σημαίνει ότι κατέχω μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που τρέφεται μέσα από τους δρόμους και τις γωνιές αυτής της θαυμάσιας πόλης. Αυτή η κληρονομιά, βαθιά ριζωμένη στην κοσμοπολίτικη ιστορία της Αλεξάνδρειας, συνεχίζει να διαμορφώνει μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής μου έμπνευσης.»

Η Δανάη Στράτου προσθέτει: «Δημιούργησα μια ράβδο αλουμινίου μήκους 600 εκ. ισορροπημένη σε έναν άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα ύψους 150 εκ., η οποία δείχνει προς την Αλεξάνδρεια όταν βρίσκεται στην Αθήνα και προς την Αθήνα όταν τοποθετείται στην Αλεξάνδρεια. Οι αιχμηρές άκρες της διαπερνούν και διασχίζουν τα όρια του χώρου του μουσείου, λειτουργώντας ως αγωγός για εννοιολογική εξερεύνηση πέρα από το φυσικό χώρο. Καθώς χαράσσει μια αόρατη γραμμή που υπερβαίνει τα γεωγραφικά σύνορα, το γλυπτό καθορίζει έναν άξονα που επεκτείνεται επ' άπειρον, συνδέοντας την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια. Στο πλαίσιο ενός διαχρονικού γλυπτικού διαλόγου για τις λειτουργίες της αντίληψης και της τεχνητής απειρότητας, η διαπολιτισμική διαδρομή και η ιστορική διασύνδεση των δύο πόλεων ενσαρκώνουν μια βαθιά εξερεύνηση της χωρικότητας, των ιστορικών αφηγήσεων και της μνήμης.»

Ο Said Badr αναφέρει: «Οι λέξεις μεγαλώνουν, και οι άνθρωποι δεν οφείλουν τίποτα εκτός από τον λόγο τους. Η τιμή του ανθρώπου είναι τίποτα άλλο από τον λόγο του. Με μια απλή λέξη, η δυστυχία μπορεί να διαλυθεί. Οι λέξεις είναι ένας φάρος φωτός για τα έθνη.»

Επιπλέον, ο Κώστας Βαρώτσος προσθέτει: «Όπως είπε ο Charles Dickens, «Ήταν οι καλύτερες εποχές, ήταν οι χειρότερες εποχές, ήταν η εποχή της σοφίας, ήταν η εποχή της ανοησίας, ήταν η εποχή της πίστης, ήταν η εποχή της απιστίας, ήταν η εποχή του φωτός, ήταν η εποχή του σκότους, ήταν η άνοιξη της ελπίδας, ήταν ο χειμώνας της απελπισίας.» Αλλά θέλω να προσθέσω ότι οι δύο πόλεις θα δώσουν ξανά ελπίδα, γιατί είναι δύο πόλεις που καθόρισαν τον παγκόσμιο πολιτισμό.»

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους υποστηρικτές μας: Barta&partners, και τον συνεργάτη φιλοξενίας μας στην Ελλάδα, The Lemon Tree &Co. Athens Riviera.