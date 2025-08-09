"Σε διακοπές" η Ευρώπη - Αυξήθηκαν οι πτήσεις τον Ιούλιο

Η Ελλάδα πέτυχε μείωση των καθυστερήσεων

Στο φουλ και με υψηλές αποδόσεις, αλλά όχι χωρίς κλυδωνισμούς, φαίνεται να επιχειρούν οι Ευρωπαίοι αερομεταφορείς και φέτος το καλοκαίρι. Εν μέσω θέρους και υψηλής σεζόν - τον Ιούλιο του 2025 - η μέση ημερήσια κίνηση δείχνει να αυξάνει σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol. Την ίδια στιγμή βέβαια και παρότι οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί, παραμένουν πάνω από τα επιθυμητά επίπεδα, προκαλώντας αναταραχές σε επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες.

Αυξήθηκαν οι πτήσεις τον Ιούλιο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol τον Ιούλιο η μέση ημερήσια κίνηση έφτασε τις 35.391 πτήσεις, καταγράφηκε δηλαδή υψηλότερη κατά 3 % σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Στις 18 Ιουλίου μάλιστα ήταν η κορύφωση με τις πτήσεις να φτάνουν σε 37.034 πτήσεις, μόλις 194 πτήσεις λιγότερες από το απόλυτο ιστορικό ρεκόρ των 37.228 πτήσεων της 28ης Ιουνίου του προπανδημικού 2019.

