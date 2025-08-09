Διακοπές στη Σίφνο; Αυτές οι παραλίες θα σε μαγέψουν

Από τη χρυσή αμμουδιά στον Πλατύ Γιαλό μέχρι το βραχώδες τοπίο της Χρυσοπηγής, η Σίφνος διαθέτει πολλές παραλίες για κάθε γούστο, με καταγάλανα νερά και κυκλαδίτικη αύρα.

Η Σίφνος φημίζεται για τη γαστρονομία της, αλλά και για τη μακρά παράδοση στην αγγειοπλαστική. Ωστόσο, είναι ένα από τα νησιά των Κυκλάδων που κερδίζουν τις εντυπώσεις των επισκεπτών με τις παραλίες τους, που είναι ιδανικές για όλες τις ηλικίες. Οργανωμένες ή απομονωμένες, όλες ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους και τα κρυστάλλινα νερά τους.

Στη σκιά που προσφέρουν τα αρμυρίκια με φόντο το ειδυλλιακό τοπίο, θα περάσετε ώρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Επειδή οι παραλίες της Σίφνου κερδίζουν επάξια μία θέση ανάμεσα στις ομορφότερες των Κυκλάδων, συγκεντρώσαμε δεκατέσσερις που θα σας εντυπωσιάσουν.

Πλατύς Γιαλός

Μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες τις Σίφνου και από τις πιο οργανωμένες των Κυκλάδων, ο Πλατύς Γιαλός εκτείνεται σε μεγάλο μήκος. Με με ψιλή, χρυσή άμμο και ρηχά, καθαρά νερά προστατευμένα από τους ανέμους, είναι ιδανική για οικογένειες και γι’ αυτό είναι πολυσύχναστη. Διαθέτει beach bars, ταβέρνες, ξενοδοχεία, καταστήματα και πολλές επιλογές για θαλάσσια σπορ και η πρόσβαση είναι εύκολη τόσο από το λιμάνι όσο και από τη Χώρα.

