Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το “One Piece 2” και είναι άκρως αποκαλυπτικό

Νέοι χαρακτήρες και αλλαγές στους showrunners αναμένεται να δούμε στη 2η σεζόν, ενώ το τρέιλερ αποκαλύπτει πως ετοιμάζεται και η 3η σεζόν.

Το “One Piece” συνεχίζει το ταξίδι του στο Netflix, καθώς η live-action μεταφορά της εμβληματικής σειράς manga και anime πήρε νωρίς το «πράσινο φως» για 3η σεζόν, πριν καν κυκλοφορήσει η 2η. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του One Piece Day στο Τόκιο, συνοδευόμενη από τις πρώτες εικόνες της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η 2η σεζόν, με τίτλο "Into the Grand Line", θα ακολουθήσει τον Luffy και το πλήρωμα των Straw Hats στην επικίνδυνη αλλά συναρπαστική Μεγάλη Γραμμή. Στην πορεία τους, θα συναντήσουν παράξενα νησιά, ισχυρούς αντιπάλους και θα συνεχίσουν την αναζήτηση για τον μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου.

Ο Iñaki Godoy επιστρέφει στον ρόλο του Luffy, ενώ το βασικό καστ περιλαμβάνει τους Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) και Taz Skylar (Sanji). Στο καστ παραμένουν επίσης οι Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward και Chioma Umeala.

Η νέα σεζόν θα παρουσιάσει αρκετές προσθήκες, όπως ο David Dastmalchian ως Mr. 3, η Katey Sagal ως Dr. Kureha, ο Sendhil Ramamurthy ως Nefertari Cobra και ο Joe Manganiello ως Mr. 0.

Η παραγωγή της 3ης σεζόν θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στο 2025 στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. Σημαντική αλλαγή έρχεται και στα ηνία της σειράς: ο Ian Stokes θα πλαισιώσει τον Joe Tracz ως co-showrunner για την 3η σεζόν, μετά τις αποχωρήσεις των δημιουργών Matt Owens και Steven Maeda που είχαν αναλάβει την ανάπτυξη της 1ης σεζόν.

Το “One Piece” παράγεται από το Netflix σε συνεργασία με τη Shueisha και τα Tomorrow Studios, με τον δημιουργό Eiichiro Oda να παραμένει εκτελεστικός παραγωγός, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση με το πνεύμα της πρωτότυπης σειράς.