OnlyFans: Ο ιδιοκτήτης σπάει ρεκόρ κέρδους, πριν καν πουληθεί η πλατφόρμα

Η OnlyFans κατέβαλε 701 εκατ. δολάρια σε μερίσματα στον ιδιοκτήτη της, καθώς η πλατφόρμα ενηλίκων εξετάζει πιθανή πώληση δισεκατομμυρίων.

To OnlyFans, η δημοφιλής πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου ενηλίκων, κατέβαλε συνολικά 701 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα στον ιδιοκτήτη της Leonid Radvinsky το 2024, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για πιθανή πώληση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συγκεκριμένη πληρωμή προστίθεται σε πάνω από 1 δισ. δολάρια μερίσματα που είχε ήδη λάβει ο επιχειρηματίας τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς που κατατέθηκαν στο Companies House, η μητρική εταιρεία Fenix International, που ανήκει στον Radvinsky, έλαβε 497 εκατομμύρια δολάρια το 2024, από 472 εκατομμύρια δολάρια το 2023. Επιπλέον, 204 εκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν στον ιδιοκτήτη σε πέντε δόσεις από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο.

Η OnlyFans παρουσίασε έσοδα ύψους 1,4 δισ. δολαρίων κατά το οικονομικό έτος 2024, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 683,6 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 4%. Η εταιρεία ανέφερε ότι η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των λογαριασμών δημιουργών, που πλέον ανέρχονται σε 4,6 εκατομμύρια, και των λογαριασμών θαυμαστών, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 24% φτάνοντας τα 377,5 εκατομμύρια. Συνολικά, οι συνδρομητές της πλατφόρμας πλήρωσαν 7,2 δισ. δολάρια το 2024, από 6,6 δισ. δολάρια το 2023.

Οι λογαριασμοί της OnlyFans υποδηλώνουν ότι η πλατφόρμα είναι έτοιμη για πιθανή πώληση, με προηγούμενες αναφορές να υποδεικνύουν συζητήσεις για εξαγορά της επιχείρησης έναντι 8 δισ. δολαρίων από κοινοπραξία επενδυτών με επικεφαλής την Forest Road Company. Ο διευθύνων σύμβουλος Keily Blair, πρώην δικηγόρος προστασίας προσωπικών δεδομένων, τόνισε ότι η εταιρεία έχει επεκταθεί σε νέες κατηγορίες περιεχομένου, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα της πλατφόρμας πέρα από την πορνογραφία.

Ιδρυθείσα το 2016 από τον Βρετανό Tim Stokely, η OnlyFans πωλήθηκε στον Leonid Radvinsky το 2018, ο οποίος είχε προηγουμένως εμπειρία σε επιχειρήσεις ενηλίκων. Παρά την τεράστια βάση δημιουργών και συνδρομητών, η εταιρεία απασχολεί μόλις 46 άτομα άμεσα.

Η OnlyFans συνεχίζει να επενδύει σε μέτρα ασφαλείας και εμπιστοσύνης, εν μέσω αυστηρότερων κανονισμών διαδικτυακής ασφάλειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου εκτός πορνογραφίας, από αθλητικά έως lifestyle, με αυστηρό όριο ηλικίας 18+.

