Σέριφος: Μπαρ μετατράπηκε σε... silent disco - "Ο κόσμος έμπαινε με τα ακουστικά του"

«Για εμάς, η μουσική είναι η ψυχή του Βάτραχου και όλο το νόημα είναι να μαζεύεται ο κόσμος και να χορεύει».

Όποιος έχει βρεθεί έστω και μία φορά στη Σέριφο, σίγουρα τα καλοκαιρινά του βράδια θα είναι συνυφασμένα με τον «Βάτραχο». Ένα μπαρ που εδώ και έντεκα χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους επισκέπτονται το νησί. Παρά την τουριστική ανάπτυξη, το μαγαζί έχει καταφέρει να παραμένει αναλλοίωτο και να παίζει πολύ ωραίες μουσικές.

Ωστόσο, το φετινό καλοκαίρι ήταν διαφορετικό, καθώς στην καρδιά της σεζόν, μετά από δύο μηνύσεις, ο «Βάτραχος» αναγκάστηκε να κλείνει τη μουσική από τις 11 το βράδυ. Για ένα μπαρ που ζει και αναπνέει από το dancefloor και τον κόσμο που έρχεται για να χορέψει, αυτή η απόφαση, σήμαινε σχεδόν οικονομική καταστροφή.

Κι όμως, εκεί που όλα έδειχναν να βυθίζονται στη σιωπή, μια τυχαία συνάντηση με μια άγνωστη πελάτισσα έφερε τη λύση. Μέσα σε μια νύχτα, στήθηκε το Vatraxos Silent Disco Radio και ο Βάτραχος μετατράπηκε στο πρώτο silent disco bar της Σερίφου.

