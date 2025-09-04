Το 2025, ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, ζητάει 12ωρη εργασία - Ορίστε;

Θα θέλαμε πολύ να βρισκόμασταν σε ένα πολύ κακό όνειρο, όμως όχι: ο Σεργκέι Μπριν υποστήριξε δημόσια πως όσοι άνθρωποι δουλεύουν λιγότερες από 12 ώρες είναι “ακατάλληλοι”. Πιθανολογούμε πως θα μείνει χωρίς υπαλλήλους.

«Η εργασία 60 ώρες την εβδομάδα είναι το σημείο καμπής της παραγωγικότητας», ήταν τα ακριβή λόγια του Σεργκέι Μπριν, ο οποίος, όχι, δεν είναι κάποιος με ελλιπή εκπαίδευση ή μόρφωση, αλλά ο συνιδρυτής της Google. Σε απλά μαθηματικά, δηλαδή, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν είτε 12 ώρες, 5 ημέρες την εβδομάδα είτε 8 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όχι, δεν ξύπνησες σε άλλον αιώνα. Για τον Σεργκέι Μπριν δεν είμαστε σίγουροι.

Σε σημείωμα που διέρρευσε στην εφημερίδα New York Times, o Σεργκέι Μπριν ζήτησε από τους υπαλλήλους του να αυξήσουν τις ώρες της εργασίας τους σε 60 από 40, εστιάζοντας ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης Gemini. Αυτή η παράνομη - και προφανώς παράλογη και απαράδεκτη - επιθυμία/απαίτηση του συνιδρυτή της Google προκάλεσε δικαιολογημένες αντιδράσεις, αφού προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο πάμπλουτος Σεργκέι Μπριν πιστεύει ότι οι υπάλληλοι πρέπει να δουλεύουν 12ωρα - Τώρα, αλήθεια;

Κι ενώ σε αυτό το σημείο, θα έπρεπε να αναφερθούμε στην εργατική Πρωτομαγιά και την τεράστια εξέγερση των εργατικών συνδικάτων του Σικάγου, το 1986, κατά την οποία διεκδίκησαν και κατάφεραν να θεμελιώσουν την 8ωρη εργασία, ζητώντας καλύτερες συνθήκες, την οποία γιορτάζουμε μέχρι σήμερα, ίσως δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Γιατί ο Σεργκέι Μπριν σίγουρα γνωρίζει, όμως επιλέγει να το αγνοεί, καταπατώντας την ανθρώπινη αξία για χάρη της κερδοφορίας του.

Στο ίδιο σημείωμα, ο Σεργκέι Μπριν χαρακτηρίζει «ακατάλληλους» τους εργαζόμενους που δεν έχουν την «καλή διάθεση» να εργαστούν 12ωρα, λέγοντας, επίσης, πως αποτελούν κακό παράδειγμα για τους υπόλοιπους που θέλουν να δουλέψουν περισσότερο. Και όλα αυτά, από έναν άνθρωπο που καθημερινά βγάζει εκατομμύρια και σίγουρα, θα μπορούσε να γνωρίζει τη σημαντικότητα του ελεύθερου χρόνου και της καλής ψυχικής υγείας - σε μια γενιά που παλεύει με την κατάθλιψη, το άγχος και τις κρίσεις πανικού.

Σε αντίθετη με τον Σεργκέι Μπριν, η Google φαίνεται πως δεν υιοθετεί τη συγκεκριμένη άποψη και έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν θα πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων το ενδεχόμενο αύξησης του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας στην εταιρεία. Ωστόσο, οι πιέσεις των στελεχών προς τους προγραμματιστές να δουλεύουν περισσότερο, είναι ένα καθημερινό - ενοχλητικό θα λέγαμε εμείς - φαινόμενο.

Αν αυτό δεν θεωρείται καταπάτηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε τι; Άραγε, θυμάται πως οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές παραγωγής, ούτε πλήκτρα, ούτε καν το ίδιο το AI; Γιατί, μάλλον, κάπου έχει μπερδευτεί. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάτι άλλο το 2025. Ξεπερνά κάθε λογική και κάθε νόμο. Σεργκέι Μπριν, τώρα αλήθεια;