Το λαϊκό προσκύνημα στον Τζόρτζιο Αρμάνι: Ένα τελευταίο αντίο στον θρύλο της μόδας

Εκατοντάδες θαυμαστές και προσωπικότητες της μόδας πέρασαν να αποχαιρετήσουν τον θρυλικό σχεδιαστή

Ο θρυλικός Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, έγινε αντικείμενο εθνικού και παγκόσμιου σεβασμού. Το λαϊκό προσκύνημα στήθηκε στο Armani Theater, στην έδρα του οίκου στη Via Bergognone στο Μιλάνο, και θα διαρκέσει δύο μέρες — Σάββατο και Κυριακή — ώστε το κοινό να αποτίσει φόρο τιμής.

Οι πόρτες του λαϊκού προσκυνήματος άνοιξαν το πρωί του Σαββάτου και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι το βράδυ της Κυριακής, με ωράριο 9:00–18:00. Από νωρίς άρχισαν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές από απλούς πολίτες και VIPs που επιθυμούν να αποχαιρετίσουν το θρύλο της μόδας.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Giuseppe Sala, κηρύσσει τη Δευτέρα ημέρα εθνικού πένθους, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του Αρμάνι στην παγκόσμια προβολή της ιταλικής δημιουργίας.

© Getty Images/ Alessandro Levati

Διεθνείς παρουσίες & μηνύματα στο λαϊκό προσκύνημα του Τζόρτζιο Αρμάνι

Η συμμετοχή του κόσμου είναι αθρόα και το κλίμα βαθιά συγκινητικό. Η Donatella Versace, στενή φίλη και συνοδοιπόρος στον χώρο της μόδας, παρευρίσκεται για να τιμήσει τον Αρμάνι. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρίσκεται και η Annamaria Longo Dorni από την περιοχή Lago Maggiore, η οποία ταξιδεύει πάνω από δύο ώρες φορώντας μια Armani ζακέτα σε midnight blue χρώμα που, όπως λέει, «παραμένει πάντα επίκαιρη» ακόμη και μετά από 20 χρόνια.

Διασημότητες όπως ο Ralph Lauren, η Julia Roberts, η Anna Wintour και ο Leonardo DiCaprio στέλνουν συλλυπητήρια στον οίκο Armani. Έξω από τα κεντρικά γραφεία του σχεδιαστή, οι πολίτες αφήνουν ένα μοναχικό κόκκινο τριαντάφυλλο, δημιουργώντας μια εικόνα που αποτυπώνει τη συλλογική θλίψη.

Η Sophia Loren δηλώνει ότι χάνει έναν «αδελφό», ενώ η Claudia Cardinale μιλά για την επαφή της με τον Αρμάνι ως καθοριστικό σημείο στη ζωή της. Από τον χώρο του αθλητισμού, ποδοσφαιριστές όπως ο Roberto Baggio και ο Andriy Shevchenko αποτίουν δημόσια τον σεβασμό τους μέσω social media.

© Getty Images/ Alessandro Levati

Η τελετή στο Armani Theater δεν αποτελεί απλά δημόσια κηδεία· είναι μια συλλογική στιγμή μνήμης και αναγνώρισης της παγκόσμιας συνεισφοράς του Τζόρτζιο Αρμάνι στη μόδα και τον πολιτισμό. Ο σχεδιαστής αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που εκτείνεται για περισσότερο από 50 χρόνια, διατηρώντας πλήρη ανεξαρτησία και ιδιοκτησία στον οίκο του και καθιερώνοντας το όνομά του ως σύμβολο κομψότητας και διαχρονικότητας.