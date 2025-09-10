Εκτός ελέγχου το Νεπάλ: Διαδηλωτές έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού

Ο λόγος για τη Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι της τη στιγμή της αιφνίδιας επίθεσης.

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση στο Νεπάλ τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με τους νέους να έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και να διαμαρτύρονται για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στη χώρα τους, καταστρέφοντας τα πάντα γύρω τους. Αφορμή για την εξέγερσή τους στάθηκε το γεγονός της απαγόρευσης των social media που επέβαλε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας πως αυτές οι πλατφόρμες δεν είναι γραμμένες στους κυβερνητικούς καταλόγους.

Η σύζυγός του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Jhalanath Khanal, Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία βρισκόταν εντός του σπιτιού της, όταν μια ομάδα ατόμων έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να καεί ζωντανή. Σύμφωνα με το India Today, έγιναν προσπάθειες να σωθεί να απεγκλωβιστεί, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά.

🇳🇵‼️ | URGENTE — El Ejército de Nepal anuncia que asumirá el control del orden público a partir de las 10 pm hora local, en medio de protestas mortales que sacuden al país. pic.twitter.com/06eovigSIb — UHN Plus (@UHN_Plus) September 9, 2025

URGENTE: O escritório da Kantipur Publications, a maior empresa de mídia do Nepal, foi incendiado em meio a protestos antigovernamentais em andamento. pic.twitter.com/un53UM68KJ — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) September 9, 2025

Οι διαδηλωτές δεν έχουν όρια: έχουν βάλει φωτιά σε σπίτια υπουργών, γραφεία κομμάτων, καταστρέφοντας τις περιουσίες τους. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα, μάλιστα, οι λεηλασίες και οι κλοπές αντικειμένων αξίας δεν απουσιάζουν. Η πρωτεύουσα Κατμαντού βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την κυβέρνηση να έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία στους πολίτες και τον στρατό να έχει βγει στους δρόμους, προκειμένου να αντιμετωπίσει την επίθεση των Gen Z.

Inspired by Indonesia, massive youth demonstrations in Nepal happening right now over corruption and inequality. They’ve set fire to the parliament building. Nepal has banned all social media pic.twitter.com/nSX9VAB5WV — Ashok Kumar | 🇵🇸 (@broseph_stalin) September 8, 2025

Πρώτος στόχος τους ήταν το κτίριο της Βουλής, το οποίο πυρπολήθηκε. «Εκατοντάδες άτομα εισήλθαν βίαια στον χώρο του κοινοβουλίου και έβαλαν φωτιά στο κεντρικό κτίριο», δήλωσε ο Εκράμ Γκίρι, εκπρόσωπος της Γραμματείας του Κοινοβουλίου.

Φωτογραφίες και βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Νεπάλ κάνουν τον γύρο του κόσμου. Το τοπίο θυμίζει εμφύλιο πόλεμο, με τους διαδηλωτές να συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες και την αστυνομία να κάνει χρήση βίας, για να πάρει στα χέρια της τον έλεγχο της κατάστασης.

Η διαφθορά, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και οι αμέτρητες δυσκολίες της καθημερινότητας αποτέλεσαν αφορμή γι’ αυτο το ξέσπασμα της Gen Z.

