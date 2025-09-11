ΗΠΑ: Δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του - Δέχτηκε σφαίρα στον λαιμό

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν 32 ετών, είχε έντονη πολιτική δράση και αποτελούσε υποστηρικτή των ιδεών του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τσάρλι Κερκ δέχτηκε δολοφονική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην αυλή του Sorensen Center, στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου της Γιούτα. Ο ακροδεξιός ακτιβιστής, παρουσιαστής και συγγραφέας είχε αφιερώσει τη ζωή του στην πολιτική δράση, υιοθετώντας και διαδίδοντας τις πολιτικές ιδέες του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ βρισκόταν σε έναν κατάμεστο χώρο, δέχτηκε πυροβολισμό στον λαιμό, προκαλώντας σοκ και τρόμο στους παρευρισκόμενους. Όπως φαίνεται από τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητας, ο Τσάρλι Κερκ χάνει αμέσως τις αισθήσεις, ενώ το πλήθος διασκορπίζεται, προσπαθώντας να προστατευτεί από μια ενδεχόμενη επίθεση.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι εικόνες από το συμβάν κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αφού πολλοί ήταν οι θεατές που μετέδιδαν live στα social media την ομιλία του, με αποτέλεσμα να καταγράψουν τη δολοφονική επίθεση. Τα βίντεο από τη στιγμή του πυροβολισμού είναι σοκαριστικά. Λίγο μετά την επίθεση, ένας άνδρας συνελήφθη από τις αρχές ως πιθανός δράστης, ωστόσο μετά την κατάθεσή του, αφέθηκε ελεύθερος.

«Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε ή είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από όλους, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας. Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social. Ο ίδιος ζήτησε ως ένδειξη πένθους όλες οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες μέχρι την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, την υπόθεση για τη διαλεύκανση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ θα αναλάβει το FBI, με ομοσπονδιακούς πράκτορες να έχουν φτάσει ήδη στην περιοχή, ξεκινώντας έρευνα. Στο διαδίκτυο έχουν διαρρεύσει κάποια σκίτσα, που αποκαλύπτουν μια φιγούρα στην ταράτσα του κτιρίου Losee Center, όπου απέχει περίπου 60 μέτρα από τον χώρο που είχε προγραμματιστεί η ομιλία του Τσάρλι Κερκ, ωστόσο προς το παρόν όλα είναι υπό εξέταση.

