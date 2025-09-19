Η Μπριζίτ Μακρόν καλείται να αποδείξει ότι είναι γυναίκα - Γιατί κανείς ποτέ δεν ζήτησε το ίδιο από έναν άντρα;

Όταν η κοινωνία ζητάει από τις γυναίκες να αποδείξουν συνεχώς την αξία τους, ακόμα και το αυτονόητο: ότι είναι γυναίκες

Είχες φανταστεί ποτέ στη ζωή σου ότι θα χρειαστεί να αποδείξεις ότι είσαι γυναίκα; Ούτε και η Μπριζίτ Μακρόν μάλλον. Σε μια κοινωνία που συνεχώς ζητάει από τις γυναίκες να αποδεικνύουν ότι «δικαιούνται» όσα θεωρούνται αυτονόητα για τους άντρες, οι απαιτήσεις μοιάζουν να μην έχουν τέλος. Να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε να πληρωνόμαστε το ίδιο για την ίδια εργασία· ότι η ζωή μας έχει την ίδια αξία με εκείνη των αντρών, όταν κάθε χρόνο μετράμε τόσες γυναικοκτονίες· ότι μπορούμε να συνδυάσουμε καριέρα και οικογένεια χωρίς να «υστερούμε» σε κανένα από τα δύο. Κι όμως, όλα αυτά δεν είναι αρκετά, φαίνεται πως κάποιες γυναίκες πρέπει να αποδείξουν και κάτι ακόμα πιο αυτονόητο — ότι είναι γυναίκες.

Η υπόθεση της Μπριζίτ Μακρόν, συζύγου του Γάλλου προέδρου, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κάντες Ουενς, γνωστή συντηρητική influencer με εκατομμύρια ακολούθους στα social media, έχει προωθήσει επανειλημμένα τον ισχυρισμό ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας. Οι ισχυρισμοί αυτοί ξεκίνησαν πριν από χρόνια μέσω γαλλικών YouTube βίντεο από bloggers και αναπαράγονται μέχρι σήμερα, παρά την αρχική δικαστική νίκη της Μακρόν στη Γαλλία για δυσφήμιση το 2024, η οποία όμως ανατράπηκε σε έφεση με βάση την ελευθερία του λόγου και όχι την αλήθεια.

Τώρα, η Μπριζίτ Μακρόν και ο σύζυγός της, Εμανουέλ, προσφεύγουν σε δικαστήριο στις ΗΠΑ για να υπερασπιστούν την τιμή της, προτείνοντας να καταθέσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι γυναίκα. Ο δικηγόρος της έχει αναφέρει ότι η διαδικασία είναι «απαιτητική και δυσάρεστη», αλλά η Μακρόν είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την αλήθεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο για τον σεβασμό προς τη γυναικεία ταυτότητα και την προσωπική αξιοπρέπεια, ενώ ταυτόχρονα θέτει ερωτήματα για τη χρήση των social media για τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών.

Στο όχι και τόσο μακρινό 2024, η Αλγερινή πυγμάχος Ιμάν Κελίφ δέχθηκε έντονες επιθέσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όταν στον πρώτο της αγώνα, η Ιταλίδα αντίπαλός της αποχώρησε μόλις 45 δευτερόλεπτα μετά την έναρξή του, δηλώνοντας ότι η Κελίφ ήταν υπερβολικά δυνατή και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Η ψευδής πληροφορία ότι είναι τρανς και δεν θα έπρεπε να συμμετέχει στην κατηγορία των γυναικών διαδόθηκε αστραπιαία. Η Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή και δημόσιοι παράγοντες, όπως η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισαν τη συμμετοχή της Κελίφ επικίνδυνη και αθέμιτη, ενώ η ίδια η Κελίφ αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά όσων της επιτέθηκαν διαδικτυακά. Τελικά, ένα χρόνο μετά, η Κελίφ αποσύρθηκε από τους αγώνες για να προστατεύσει την υγεία και την αξιοπρέπειά της, αναδεικνύοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αθλήτριες όταν η ταυτότητά τους τίθεται σε δημόσια αμφισβήτηση.

© Shutterstock

Η Μακρόν στοχοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους. Πρώτα με τις επιλογές στην προσωπική της ζωή, μιας και είναι μεγαλύτερη ηλικιακά από τον Εμανουέλ Μακρόν και ήταν καθηγήτριά του, και όταν αυτό πάλιωσε αποφάσισαν να επιτεθούν στην ίδια της την ύπαρξη ως γυναίκα. Θα μπορούσε να μην ασχοληθεί; Πιθανόν. Εσύ στην αντίστοιχη περίπτωση θα αγνοούσες το να διασύρουν την αξιοπρέπειά σου; Μάλλον όχι. Οι Γάλλοι έχουν κουραστεί με τον Μακρόν και δεν το κρύβουν. Οι συνεχείς διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις δείχνουν ότι η Γαλλία βρίσκεται σε αναβρασμό. Αλλά οι φήμες στοχεύουν την ταυτότητα της Πρώτης Κυρίας, όχι του Προέδρου. Αντίστοιχα, η Κελίφ στοχοποιήθηκε γιατί διακρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν είχε χάσει από την Ιταλίδα συμπαίκτριά της, κανείς δεν θα ασχολιόταν με το αν "μοιάζει άντρας". Το κοινό τους σημείο είναι πως ξεχώρισαν και γι’ αυτό βρέθηκαν στο στόχαστρο, με τον έμφυλο παράγοντα να τις καθιστά πιο “εύκολα θύματα”. Η μία οδηγήθηκε μέχρι τα δικαστήρια για να αποδείξει την ταυτότητά της, η άλλη οδηγήθηκε στο να εγκαταλείψει τους αγώνες για να σώσει την ψυχική της υγεία.

Κανείς όμως δεν στράφηκε με τον ίδιο τρόπο εναντίον ενός άνδρα, κανείς δεν είπε ότι ο Μακρόν γεννήθηκε γυναίκα. Μήπως, έχει συμβεί αντίστοιχο περιστατικό σε κάποιον άντρα της δημόσιας σφαίρας που μου διαφεύγει; Ούτε καν το αγαπημένο μας chatgpt μπόρεσε να βρει κάτι σχετικό απαντώντας μου: «Δεν βρήκα (μέχρι τώρα) παράδειγμα στο σύγχρονο δημόσιο λόγο όπου ένας άνδρας έχει δεχτεί τέτοιας μορφής επίθεση: κατηγορίες ότι δεν είναι πραγματικά άνδρας, ότι πρέπει να αποδείξει ότι είναι άνδρας με τεστ ή φωτογραφίες, όπως γίνεται με τις περιπτώσεις των Μακρόν και Κελίφ. Αυτό πιθανώς δείχνει κάτι βασικό: Οι προσδοκίες, τα στερεότυπα και η πατριαρχική δομή της κοινωνίας επιτρέπουν / ενισχύουν περισσότερο την αμφισβήτηση του φύλου των γυναικών παρά των ανδρών. Υπάρχει άνιση πίεση, άνιση έκθεση στο δημόσιο λόγο για κάτι που θεωρείται “αυτονόητο” για τους άνδρες». Ουάου, δεν θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα.

Θα ήθελα να προσθέσω, όμως, κάτι που ίσως πονάει να το παραδεχτούμε: και στις δύο περιπτώσεις – τόσο της Μπριζίτ Μακρόν όσο και της Ιμάν Κελίφ – οι επιθέσεις δεν προήλθαν μόνο από άνδρες, αλλά και από γυναίκες.

Είναι λυπηρό να βλέπουμε γυναίκες να θίγουν με τόσο άδικο τρόπο την αξιοπρέπεια άλλων γυναικών, αναπαράγοντας μάλιστα επιχειρήματα που εδράζονται σε βαθιά πατριαρχικά στερεότυπα. Αυτό δείχνει πως η πατριαρχία δεν είναι μόνο μια εξωτερική καταπίεση· πολλές φορές φωλιάζει υποσυνείδητα μέσα μας, επηρεάζει τις κρίσεις μας και στρέφει τη μία εναντίον της άλλης. Κι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να αποδείξουμε στους άνδρες ποιοι είμαστε, αλλά να μάθουμε να αναγνωρίζουμε μεταξύ μας την αξία μας χωρίς να την υπονομεύουμε. Το σημαντικότερο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η δύναμή μας μεγαλώνει όταν στεκόμαστε μαζί, υπερασπιζόμενες η μία την άλλη και την αξιοπρέπειά μας.