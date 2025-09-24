Ανήλικες στην Πάτρα ανάγκασαν 13χρονη να φιλήσει τα πόδια τους - Βίντεο

Σοκάρει το βίντεο - ντοκουμέντο με τις τέσσερις ανήλικες να ασκούν bullying στη 13χρονη μαθήτρια Γυμνασίου.

Πόνο στο στομάχι προκαλεί το βίντεο, που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, και δείχνει ένα 13χρονο κορίτσι να δέχεται bullying από άλλες μαθήτριες του σχολείου στην Πάτρα. Οι ανήλικες βιντεοσκόπησαν το περιστατικό, το οποίο φαίνεται η 13χρονη να είναι γονατισμένη στο έδαφος, να ζητάει συγγνώμη και να φιλάει τα παπούτσια των τεσσάρων τους, μετά τον εξαναγκασμό που δέχτηκε.

Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα η θεία της μαθήτριας που έπεσε θύμα bullying και πρώην Σταρ Ελλάς, Διονυσία Κουκίου, ευχαριστώντας τη Διευθύντρια του σχολείου και την αστυνομία που αντέδρασαν άμεσα και διαχειρίστηκαν το αδιανόητο περιστατικό, όπως έπρεπε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικες (από 13 ως 15 ετών) έβρισαν, απείλησαν και ανάγκασαν το 13χρονο κορίτσι να φιλήσει τα πόδια τους ως ένδειξη τιμωρίας. Οι αρμόδιοι προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων κοριτσιών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των γονιών τους.

Η Διονυσία Κουκίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της: «Το πρόβλημα του εκφοβισμού και της κακοποίησης λέμε συχνά ότι δεν ξεκινάει από τα παιδιά αλλά πολλές φορές από την οικογένεια και το περιβάλλον. Εγώ λοιπόν θα πω δεν είναι σωστό να στοχοποιούμε πάντα τα παιδιά, τους καθηγητές ή τους γονείς τους αλλά να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια του φαινομένου σε άλλα επίπεδα της γενίκευσης της βίας, της γενικής δυσαρέσκειας, της αδικίας που επικρατεί, την καθυστέρηση της δικαιοσύνης, της έλλειψης δικαιοσύνης, των αδικιών, των ανισοτήτων, που αυτά γεννούν τη βία και όχι οι άνθρωποι μεμονωμένα. Οι καθηγητές τις περισσότερες φορές κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς από το σύστημα. Πιστεύω ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές και υποστηριζόμενο. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά».

Το θέμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Live news», με μία από τις μητέρες των κατηγορούμενων κοριτσιών να δηλώνει: «Τα παιδιά είχαν μία διαφωνία και της είπανε να ζητήσει συγγνώμη της κοπελίτσας. Απλά της το είπαν με τρόπο ταπεινωτικό, της είπαν να σκύψει και να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. Εμένα, το δικό μου το παιδί μου είπε “δεν συμμετείχα” και ότι τα έκανε μόνο ένα παιδί αυτά. Ότι ναι, την υπέβαλε σε αυτήν την πράξη ένα κορίτσι, αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε τα παιδιά, πρέπει να δούμε τη δικογραφία».

«Για ένα αγόρι ήταν (η διαφωνία) ουσιαστικά. Απλά, είναι παιδιά, εντάξει, είναι στην εφηβεία. Συμμαθήτριες. Μέσα σε 5 λεπτά έγινε αυτό, δεν ήτανε από ό,τι μας είπανε εκεί πέρα και οι αστυνομικοί, ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε όταν σχολάσανε τα παιδιά, αλλά επειδή ήταν έξω ακριβώς από το σχολείο, πήρε θέση και η Διεύθυνση. Αποβολή πήρανε, διήμερη αποβολή. Πήγε η μητέρα και έκανε παράπονο στη διευθύντρια και μετά έκανε και μήνυση», ισχυρίστηκε η μητέρα της ανήλικης.