Race for the Cure 2025: 60.000 άνθρωποι ενώθηκαν απέναντι στον καρκίνο του μαστού - Η ομάδα του JennyGr ήταν ανάμεσά τους

Με ρεκόρ συμμετοχών και συγκινητικό κλίμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου το 17ο Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα

Περισσότεροι από 60.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά συμμετείχαν δυναμικά από κάθε γωνιά της Ελλάδας, πλημμυρίζοντας τους δρόμους της Αθήνας και το διαδίκτυο με το ηχηρό μήνυμα: ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού! Το JennyGr ήταν εκεί, όχι μόνο ως χορηγός επικοινωνίας, αλλά έμπρακτα, στο δρόμο, μαζί με όσους έτρεξαν και περπάτησαν για να στηρίξουν το σκοπό. Σε κλίμα συγκίνησης, ανάμεσα σε χιλιάδες άντρες, γυναίκες και παιδιά, οι γυναίκες του JennyGr διάβασαν τα μηνύματα στις μπλούζες των συμμετεχόντων, ένωσαν τον παλμό τους μαζί με εκείνων που μάχονται ενάντια στον καρκίνο του μαστού και έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης.

Η διοργάνωση ξεκίνησε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου με μια γιορτή γεμάτη δράσεις πρόληψης & ενημέρωσης, ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, παιδική γωνιά, τοξοβολία & sponsors' expo. Το ίδιο βράδυ, ο προαύλιος χώρος του Ζαππείου Μεγάρου φωταγωγήθηκε συμβολικά ροζ – ως υπενθύμιση για τη σημασία της πρόληψης, ένδειξη συμπαράστασης προς κάθε γυναίκα που βίωσε ή βιώνει την ασθένεια αλλά και ως φόρος τιμής σε όσες δεν είναι πια μαζί μας.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι πήραν μέρος στον συμβολικό αγώνα δρόμου των 5 χλμ και τον περίπατο των 2 χλμ, μετατρέποντας το Ζάππειο και τους δρόμους της Αθήνας σε μια μεγάλη γιορτή για τη ζωή. Παράλληλα, δυναμική ήταν και η απομακρυσμένη συμμετοχή σε όλη την Ελλάδα. Survivors, οικογένειες, φίλοι, δρομείς και περιπατητές κάθε ηλικίας έδωσαν το «παρών» και έδειξαν έμπρακτα τι σημαίνει: ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ!!

Το Greece Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στην Ευρώπη, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Χάρης Δούκας

η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κύρια Ελένη Ζωντήρου,

η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κυρία Ρούλα Μακρή,

η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου,

η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Αχαΐας, κυρία Αγγελική Στεφανάκη,

η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης, κυρία Κούλα Δερεκενάρη,

ο Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), κύριος Σπύρος Λαζάρου,

η Ταμίας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κύρια Θάλεια Λάλλα,

ο Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), κύριος Βασίλειος Βενιζέλος,

η Διευθύντρια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), κυρία Μαρία Νομικού.

Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης, παρέχουν όλο τον χρόνο δωρεάν προγράμματα:

Για την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση των γυναικών με καρκίνο μαστού

Για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου που σώζουν ζωές

Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Για τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών με καρκίνο μαστού

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, δήλωσε:

«Ευχαριστούμε από καρδιάς κάθε έναν και κάθε μία από εσάς που σταθήκατε δίπλα μας και φέτος, κάνοντας το Greece Race for the Cure® αυτή τη μεγάλη και μοναδική γιορτή ζωής, δύναμης και ελπίδας. Περισσότεροι από 60.000 χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα ένωσαν τη φωνή και τα βήματά τους για έναν κοινό σκοπό: την πρόληψη, τη στήριξη, την ενδυνάμωση και την απομυθοποίηση του καρκίνου του μαστού.

Αυτή η συγκλονιστική συμμετοχή και η έμπρακτη υποστήριξή σας ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας και εντείνουν την ευθύνη που νιώθουμε απέναντι σε κάθε ασθενή με καρκίνο μαστού, σε κάθε οικογένεια, σε καθέναν από εσάς. Η δύναμη αυτής της συλλογικής προσπάθειας μετατρέπεται σε πολύτιμους πόρους που θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη μέσα από τα προγράμματά μας και θα στηρίξουν έμπρακτα τον καθημερινό μας αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Η αλληλεγγύη έχει δύναμη και η εμπιστοσύνη σας μας δίνει κουράγιο να συνεχίζουμε. Γιατί ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».