Στρώνουμε ξανά χαλιά: Βρήκαμε το πιο δυνατό tip για να τα καθαρίζεις σε χρόνο ρεκόρ

5 λόγοι που θα σε κάνουν να ερωτευτείς τη Dyson V16 Piston Animal και να ξεχάσεις για πάντα την παλιά σου σκούπα.

Οκτώβρης και αφού κατεβάσαμε τα χειμωνιάτικα, ετοιμαζόμαστε να στρώσουμε και πάλι τα cozy χαλιά μας. Ζεστή σοκολάτα με την αγαπημένη μας ταινία ξαπλωμένοι μπροστά στην τηλεόραση, χνουδωτές κάλτσες, αχνιστές ζυμωτές νοστιμιές, χαλαρές μοναχικές στιγμές και χουχουλιάρικες ώρες με το κατοικίδιο μας: Το φθινόπωρο και ο χειμώνας μας επιφυλάσσουν ένα σωρό εκπλήξεις. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να «βρωμίσει» όλη αυτή την αδημονία; Ναι: Το να καταλήξουμε να ασχολούμαστε με τρίχες.

Είναι γεγονός: Τόσο εμείς όσο και οι τετράποδοι φίλοι μας, τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου χάνουμε μαλλιά. Και ενώ αυτό θεωρείται απολύτως φυσιολογικό, δεν σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιώσουμε με τις τρίχες που συσσωρεύονται στο πάτωμα ή στα χαλιά μας.

Ευτυχώς η Dyson V16 Piston Animal υπόσχεται να καθαρίσει για λογαριασμό μας. Κυριολεκτικά! Και μάλιστα χωρίς μπλεξίματα: Αφενός γιατί είναι ασύρματη, επομένως τα καλώδιά της δεν μπλέκονται στα πόδια μας. Αφετέρου γιατί χάρις στην anti-tangle τεχνολογία της, καθαρίζει σε βάθος τη σκόνη και τις τρίχες από χαλιά και σκληρά δάπεδα, χωρίς όλα αυτά να μπερδεύονται στην κεφαλή καθαρισμού.

Οπότε, αν έχεις κουραστεί να ξεμπλέκεις τις τρίχες από τη σκούπα σου με τα χέρια, η νέα κεφαλή καθαρισμού All Floor Cones™ Sense της Dyson V16, χάρις τις δύο περιστρεφόμενες κωνικές ράβδους της, το κάνει από μόνη της, όσο εσύ σκουπίζεις. Έτσι, οι τρίχες δεν μπλέκονται ούτε κολλάνε στην Dyson V16 και εσύ δεν χάνεις τον χρόνο σου. Και αν αυτό δεν σου αρκεί για να πεις το μεγάλο «I do»; Ακολουθούν 5 ακόμα πιο δελεαστικοί λόγοι για να πάρεις διαζύγιο με την παλιά σου ηλεκτρική σκούπα και να περάσεις στη νέα εποχή με την Dyson V16 Piston Animal.

Και μαζί και χώρια: Εσύ και η Dyson V16 αχώριστοι

Η Dyson V16 είναι η πιο ισχυρή ασύρματη σκούπα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Με ισχύ απορρόφησης 315AW, η Dyson V16 τραβάει τα πάντα: Από ψίχουλα μέχρι τρίχες σκύλου κρυμμένες σε χαλιά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σκουπίζει πριν καν φτάσει στο σημείο.

Δηλαδή;

Μπορείς να τριγυρίζεις στο σπίτι καθαρίζοντας, χωρίς περιορισμούς για έως και 70’.

Επιλέγοντας την Dyson V16 Piston Animal Submarine έχεις μια συσκευή που καλύπτει τόσο το σκούπισμα όσο και το σφουγγάρισμα

Το μοντέλο Submarine™ διαθέτει μια επιπλέον κεφαλή καθαρισμού, ιδανική για αποτελεσματικό σφουγγάρισμα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι απομακρύνει με μία κίνηση κηλίδες και επίμονους λεκέδες, αφήνοντας το πάτωμα πραγματικά καθαρό, όχι απλά λιγότερο βρώμικο. Άρα; Έχεις μια συσκευή για βαθύ καθαρισμό από την αρχή μέχρι το τέλος, απλά χωρίς κουβάδες και περιττό ξεσήκωμα.

Αντέχει 30 ολόκληρες μέρες χωρίς να την αδειάσεις. Επομένως; Χωρίς να λερωθείς!

Ο καινοτόμος κάδος με τεχνολογία CleanCompaktor™ συμπιέζει σκόνη και υπολείμματα, ώστε να τον αδειάζεις μία φορά το μήνα. Κι όταν το κάνεις, δεν χρειάζεται καν να βάλεις τα χέρια σου πουθενά, αφού αδειάζει με ένα κλικ, χωρίς να σηκώνει σύννεφα σκόνης. Η πιο ανέφελη σχέση που είχες ποτέ!



Η ολοκαίνουργια Dyson V16 είναι έξυπνη και προσαρμοστική, οπότε εσύ δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα. Σκέφτεται αυτή και για τους δυο σας!

Χάρις στους αισθητήρες δαπέδου και ανίχνευσης της σκόνης που διαθέτει, η Dyson V16 ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ και τις στροφές των ράβδων της, ανάλογα με την επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε και το επίπεδο της σκόνης που εντοπίζει. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις λειτουργία – το κάνει μόνη της. Η οθόνη LCD σου δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι απορροφά, πότε χρειάζεται φόρτιση, και σε κρατά ενημερωμένη χωρίς κόπο.

Και αν υπολογίσουμε ότι πέρα από την κεφαλή καθαρισμού, διαθέτει πέντε έξτρα εξαρτήματα, δεν θα μείνει επιφάνεια για επιφάνεια που να μην καθαριστεί στην εντέλεια.

Δεν σκύβεις, δεν ψάχνεις, έχεις στα χέρια σου όλα όσα χρειάζεσαι για ένα σπίτι… στην τρίχα!

Ξέχνα το σκύψιμο και την αναζήτηση εξαρτημάτων στον κάδο ή στο ντουλάπι. Η Dyson V16 σου δίνει άμεση πρόσβαση σε δύο ενσωματωμένα εξαρτήματα: Ένα για ψηλά σημεία, όπως τα κουρτινόξυλα και τα φωτιστικά και ένα για χαμηλά, κάτω από τα έπιπλα και στις γωνίες.

Τα έχεις κυριολεκτικά πάνω σου όλη την ώρα, έτοιμα για δράση. Έτσι, δεν χάνεις τον ρυθμό σου, δεν παιδεύεσαι αλλάζοντας συσκευή, δεν σκύβεις. Και το καθάρισμα γίνεται από απρόσκοπτο έως και απολαυστικό. Ναι, τολμήσαμε να το πούμε!

Με τη Dyson V16… τώρα άντε βρες δικαιολογία να μην καθαρίσεις!

Ούτε «βαριέμαι», ούτε «είναι μπλεγμένα τα καλώδια», ούτε «δεν φτάνει η σκούπα πίσω από τον καναπέ». Καθαρίζεις στο λεπτό, χωρίς δράματα, χωρίς μπερδέματα, χωρίς τρίχες. Οπότε, βάλε την αγαπημένη σου playlist και κάνε την καθαριότητα cozy υπόθεση. Η Dyson V16 Piston Animal είναι η πιο πιστή σύντροφος και κάνει την καθαριότητα από ανάγκη… απόλαυση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα της Dyson και το Instagram Account @damkalidis