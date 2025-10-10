400.000 ελληνικές επιχειρήσεις στην εποχή της AI

Ποιοι προηγούνται, ποιοι μένουν πίσω

Αυξάνει το αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα με 55% περισσότερες επιχειρήσεις να πειραματίζονται το 2025 με εργαλεία ΤΝ σε σχέση το προηγούμενο έτος. Η χώρα μας μάλιστα φαίνεται να κινείται με ταχύτερο ρυθμό υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Παρότι βέβαια πολλές εκ των επιχειρήσεων αυτών βλέπουν αύξηση εσόδων, η οποία μπορεί να συνδέεται με την εν λόγω «ψηφιοποίηση των εργασιών» οι μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν πιο διστακτικές από τις νεόκοπες - κατά κόσμον startups - στο να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη σχετική στρατηγική.

