Πώς ένα μπουκάλι χλωρίνη Klinex με γύρισε στα 90s και με έκανε να «φλεξάρω» στο πιο cool event της πόλης

Street art από τον Soteur, stand-up από τον Νίκο Ράπτη και 90s νοσταλγία: Όσα ζήσαμε στο event «Clean & Flex» της Klinex που τα είχε όλα

Αν μου έλεγε κανείς στα 90s, την ώρα που προσπαθούσα με αγωνία να πετύχω το τέλειο ξέβαμμα στο τζιν μου με λίγη χλωρίνη Klinex (και να μην με πάρει είδηση η μαμά μου), ότι κάποτε θα πήγαινα σε ένα event αφιερωμένο ακριβώς σε αυτό, θα γελούσα. Κι όμως, πριν λίγες μέρες, η πρόσκληση από την Klinex για το event «Clean & Flex» με έκανε να νιώσω ακριβώς αυτό: Mια γλυκιά νοσταλγία για εκείνη την εποχή που οι ιδέες για tie-dye έρχονταν από τα περιοδικά και όχι από τα social media.

Φτάνοντας στον χώρο, το πρώτο πράγμα που σε κέρδιζε ήταν αυτό το λαμπερό, καθαρό λευκό που κυριαρχούσε παντού – μια αίσθηση φρεσκάδας που έχουμε αυτόματα συνδέσει με την Klinex, την μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει. Ο χώρος έσφυζε από ζωή, με εκπροσώπους των media, influencers και γνωστά πρόσωπα να δίνουν το παρών, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ήταν ταυτόχρονα και κομψή και χαλαρή.

Το βλέμμα μου, όμως, έπεσε αμέσως σε μια γωνιά γεμάτη τέχνη και δημιουργία. Εκεί, ο street artist Soteur έκανε τα μαγικά του. Με καμβά τα υπέροχα, unisex μπλε t-shirts από τη συνεργασία PCP x Klinex, χρησιμοποιούσε τη χλωρίνη όχι για να καθαρίσει, αλλά για να δημιουργήσει. Με γραμμές και σταγόνες, μετέτρεπε κάθε μπλουζάκι σε έργο τέχνης. Η διαδικασία ήταν ένα flash-back στα εφηβικά μου χρόνια, αλλά σε μια απίστευτα αναβαθμισμένη, καλλιτεχνική εκδοχή. Όλες αυτές οι φορές που «χαλάγαμε» τα ρούχα μας -όπως έλεγαν οι μαμάδες μας-, ξαφνικά έπαιρναν άλλη αξία. Έγιναν τέχνη. Λίγο πιο δίπλα, μπορούσες να δεις ολόκληρη την capsule συλλογή Klinex x PCP, με τα απίθανα pop χρώματα (ροζ, κίτρινο, μωβ, πράσινο) και να μιλήσεις με την ίδια τη σχεδιάστρια.

Η pcp x klinex συλλογή

Πέρα από τη μόδα και την τέχνη, όμως, το event έκρυβε κι άλλες διαδραστικές εκπλήξεις. Σε μια άλλη γωνιά του χώρου, μια εντυπωσιακή κατασκευή με κύβους είχε μετατραπεί σε art installation, αλλά το highlight ήταν το mirror photobooth. Με το που σταθήκαμε μπροστά του με μια συνάδελφο, η τεχνητή νοημοσύνη μας μετέφερε μαγικά σε ένα ολόλευκο μπάνιο, μια μοντέρνα κουζίνα ή ένα cozy σαλόνι. Φυσικά, δεν αντισταθήκαμε. Πιάσαμε τα props που είχαν τα πιο έξυπνα συνθήματα, όπως “Bleach Please” και “Flex με Klinex”, και ποζάραμε στον φακό. Ήταν ένας πανέξυπνος τρόπος να δεις την Klinex να πρωταγωνιστεί ακριβώς εκεί που την ξέρουμε: στην καρδιά της φροντίδας του σπιτιού.

Ο Νίκος Ράπτης "φλεξάρει" προσωπικές ιστορίες με klinex

Κι εκεί που χάζευα τις φωτογραφίες μας, τα φώτα έπεσαν στον Νίκο Ράπτη. Με το μοναδικό του χιούμορ, άρχισε να διηγείται ιστορίες από τη ζωή του που συνδέονται με την Klinex. Η αφήγησή του κορυφώθηκε με την πιο απίθανη ιστορία: όταν σπούδαζε στην Αγγλία και η μητέρα του ταξίδεψε αεροπορικώς για να τον δει, παίρνοντας μαζί της ένα μπουκάλι χλωρίνη Klinex, «γιατί εκεί δεν υπήρχε καλή». Η σκηνή που περιέγραψε, με τη μητέρα του να πείθει τους αυστηρούς ελεγκτές στο Heathrow να την αφήσουν να περάσει το «πολύτιμο» μπουκάλι, προκάλεσε άφθονο γέλιο και έκανε τη σχέση μας με το brand ακόμα πιο οικεία.

Η βραδιά όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο Νίκος Ράπτης μας κάλεσε στο «Klinexpert Game Night», ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων. Έπρεπε να απαντήσεις σωστά και γρήγορα σε ερωτήσεις για την καθαριότητα και την ιστορία της Klinex, ανταγωνιζόμενος τον φίλο σου. Είχε απίστευτη πλάκα, κυρίως χάρη στις ατάκες που πετούσε ο Ράπτης, κάνοντας ακόμα και την πιο απλή ερώτηση αφορμή για γέλιο.

Ο Νίκος Ράπτης "φλεξάρει" χιούμορ στο Klinexpert Game Night

Φεύγοντας από το event, κρατώντας το custom made t-shirt μου από τον Soteur, σκεφτόμουν πόσο έξυπνα η Klinex, μια μάρκα που για 74 χρόνια είναι συνώνυμο της απόλυτης καθαριότητας, κατάφερε να «φλεξάρει» τη δύναμή της με έναν τρόπο τόσο φρέσκο και σύγχρονο. Απέδειξε ότι η δύναμή της δεν περιορίζεται μόνο στην απολύμανση, αλλά μπορεί να γίνει έμπνευση, δημιουργία και, τελικά, μια αφορμή για διασκέδαση. Γιατί, όπως έλεγε και το σλόγκαν της βραδιάς, άμα θες να κάνεις φλεξ, το κάνεις με Klinex!