Ανησυχία για την υγεία της Μπριζίτ Μπαρντό - Η “σοβαρή ασθένεια” που την οδήγησε στο νοσοκομείο

Η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να ανησυχούν έντονα για την κατάσταση της υγείας της.

Τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή της φαίνεται πως δίνει η Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 χρόνια της, αφού τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στο Τουλόν. Οι θεράποντες γιατροί εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας της, η οποία επιδεινώθηκε έπειτα από μια χειρουργική επέμβαση.

Η Γαλλίδα ηθοποιός διαγνώστηκε με μια σοβαρή ασθένεια, για την αντιμετώπιση της οποίας χρειάστηκε να περάσει το κατώφλι του χειρουργείου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nice Matin, η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της την ανάγκασε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σαν Τροπέ, στο οποίο έχει αποσυρθεί και ζει εδώ και χρόνια. Πλέον, βρίσκεται στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean και όλοι ελπίζουν σε μια ευχάριστη είδηση, μια θετική εξέλιξη.

Brigitte Bardot hospitalisée "dans un état préoccupant" : ce que l’on sait sur son état de santé https://t.co/aP0kUMapzP — Gala (@GALAfr) October 16, 2025

Το ακριβές πρόβλημα υγείας δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν, ενώ η οικογένειά της επέλεξε να κρατήσει μυστική μέχρι σήμερα την περιπέτεια που περνούσε. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει ανησυχητική, τα γαλλικά μέσα υποστηρίζουν πως πρόκειται να επιστρέψει στο αγαπημένο της σπίτι.

Τον Ιούλιο του 2023, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε νοσηλευτεί ξανά, όταν αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, το θέμα λύθηκε και εκείνη επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Στο πλευρό της ήταν ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ' Ορμάλ.