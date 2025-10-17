Ανησυχία για την υγεία της Μπριζίτ Μπαρντό - Η “σοβαρή ασθένεια” που την οδήγησε στο νοσοκομείο
JTeam
17 Οκτωβρίου 2025
Τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή της φαίνεται πως δίνει η Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 χρόνια της, αφού τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στο Τουλόν. Οι θεράποντες γιατροί εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας της, η οποία επιδεινώθηκε έπειτα από μια χειρουργική επέμβαση.
Η Γαλλίδα ηθοποιός διαγνώστηκε με μια σοβαρή ασθένεια, για την αντιμετώπιση της οποίας χρειάστηκε να περάσει το κατώφλι του χειρουργείου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nice Matin, η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της την ανάγκασε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σαν Τροπέ, στο οποίο έχει αποσυρθεί και ζει εδώ και χρόνια. Πλέον, βρίσκεται στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean και όλοι ελπίζουν σε μια ευχάριστη είδηση, μια θετική εξέλιξη.
Brigitte Bardot hospitalisée "dans un état préoccupant" : ce que l’on sait sur son état de santé https://t.co/aP0kUMapzP
— Gala (@GALAfr) October 16, 2025
Το ακριβές πρόβλημα υγείας δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν, ενώ η οικογένειά της επέλεξε να κρατήσει μυστική μέχρι σήμερα την περιπέτεια που περνούσε. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει ανησυχητική, τα γαλλικά μέσα υποστηρίζουν πως πρόκειται να επιστρέψει στο αγαπημένο της σπίτι.
Τον Ιούλιο του 2023, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε νοσηλευτεί ξανά, όταν αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, το θέμα λύθηκε και εκείνη επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Στο πλευρό της ήταν ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ' Ορμάλ.