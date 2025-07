Η Ζιζέλ Πελικό τιμήθηκε με το μεγαλύτερο βραβείο της Γαλλίας, αλλά η κοινωνία δεν αλλάζει με «μετάλλια»

Η Ζιζέλ Πελικό ονομάστηκε ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής πριν από την αυριανή Ημέρα της Βαστίλης στη Γαλλία

Θάρρος, δύναμη, αξιοπρέπεια. Οι λέξεις είναι πάντα λίγες για να μιλήσει κάποιος για τη Ζιζέλ Πελικό. Επέζησε από τους παρατεταμένους μαζικούς βιασμούς που ενορχήστρωνε ο «άνθρωπός» της στο σπίτι τους, έζησε φρικιαστικές στιγμές στο πλευρό ενός άντρα που αποκαλούσε «σύζυγό της» για δεκαετίες και στο τέλος άφησε την ιστορία της να διαδοθεί σε κάθε άκρη του κόσμο. Αποφάσισε να μη διατηρήσει την ανωνυμία της, να μην προχωρήσει σε δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Όχι για εκείνη, αλλά για κάθε θύμα βιασμού.

Το BBC την κατέταξε πριν μήνες στις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες για το 2024. Οι Financial Times την κατέταξαν στις 25 πιο επιδραστικές γυναίκες, ξανά για το 2024. Δημοσκόπηση της Odaxa, κατέληξε στο ότι η Ζιζέλ Πελικό ήταν η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή για τη χρονιά που μας πέρασε στη Γαλλία. Κόσμησε το συγκλονιστικό εξώφυλλο της γερμανικής Vogue με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η δική της υπόθεση ίσως γίνει η αρχή για να αλλάξει στη Γαλλία ο νομικός ορισμός του βιασμού. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε: Υπάρχει μία μικρή ελπίδα, ο κόσμος να αλλάξει, χάρη στη Ζιζέλ.

Από το τέλος της δίκης της, η Ζιζέλ έχει παραμείνει σιωπηλή. Ο δικηγόρος της λέει ότι επικεντρώνεται στη συγγραφή ενός βιβλίου, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2026 και θα αφηγηθεί τη δική της εκδοχή, της δική της ιστορίας. Θα είναι τα απομνημονεύματά της. «Τώρα θέλω να πω την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια. Μέσω αυτού του βιβλίου, ελπίζω να μεταφέρω ένα μήνυμα δύναμης και θάρρους σε όσους υποβάλλονται σε δύσκολες δοκιμασίες. Μακάρι να μη νιώσουν ποτέ ντροπή. Και με τον καιρό, μακάρι να μάθουν ακόμα και να γεύονται ξανά τη ζωή και να βρουν την ειρήνη», είχε πει.

We're immensely proud to be publishing A Hymn to Life by Gisèle Pelicot, a rallying call for shame to change sides and a book that we hope will speak to many, for years to come.



Discover Gisèle Pelicot's story in her own words – publishing 27 January 2026 pic.twitter.com/iRoFbaPlEP

— Vintage Books (@vintagebooks) March 20, 2025