Η Ιρλανδία τιμά την τέχνη της: Καθιερώνει μόνιμο βασικό εισόδημα 1.500$ για τους καλλιτέχνες

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, που δίνει στους καλλιτέχνες την πρέπουσα αξία και τους επιτρέπει να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, ακολουθώντας το επάγγελμα που γεμίζει αγάπη την ψυχή τους.

Αν είσαι καλλιτέχνης, τότε ξέρουμε σε ποια χώρα πρέπει να μετακομίσεις. Ναι, μπορεί το κρύο να είναι τσουχτερό και ο καιρός συννεφιασμένος, ωστόσο τιμά την Τέχνη, επενδύει σε αυτή και σέβεται την προσπάθεια και τον κόπο των καλλιτεχνών. Και όχι, δεν αναφερόμαστε σε κάποια φανταστική χώρα, αλλά σε μία όπου βρίσκεται εντός Ευρώπης, κάποια χιλιόμετρα μακριά μας. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι; Ο λόγος για την Ιρλανδία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η ευρωπαϊκή χώρα ετοιμάζεται να κάνει μόνιμο ένα πρωτοποριακό κοινωνικό πρόγραμμα που στηρίζει τους καλλιτέχνες της. To πιλοτικό «Βασικό Εισόδημα για τις Τέχνες», που παρείχε σε δημιουργούς και εργαζόμενους του πολιτισμού ένα σταθερό εισόδημα 1.500 δολαρίων τον μήνα, οδεύει προς το τέλος του τον Φεβρουάριο του 2026. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η ιρλανδική κυβέρνηση, το πρόγραμμα όχι μόνο θα συνεχιστεί αλλά θα αποτελέσει πλέον μόνιμο μέτρο στήριξης του πολιτιστικού τομέα. Πώς μετά να μην αποτελεί πρότυπο;

Η Ιρλανδία «δίνει ζωή» στους πολίτες της, που υπηρετούν τις τέχνες

Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2022, όταν περίπου 2.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού άρχισαν να λαμβάνουν εβδομαδιαίο επίδομα περίπου 370 δολάρια (περίπου 320 ευρώ). Ο στόχος ήταν να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα ενός σταθερού, χωρίς προϋποθέσεις, εισοδήματος στους δημιουργικούς επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στην τέχνη που αγαπούν, χωρίς να ταλαιπωρούνται από οικονομικό άγχος.

Τα αποτελέσματα, όπως έδειξε έκθεση της κυβέρνησης τον Μάιο του 2024, ήταν εντυπωσιακά: οι συμμετέχοντες ανέφεραν μείωση του οικονομικού στρες, βελτίωση της ψυχικής υγείας, καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και της επαγγελματικής προόδου τους. Οι θετικές αυτές ενδείξεις ώθησαν τον υπουργό Πολιτισμού, Επικοινωνιών και Αθλητισμού, Patrick O’Donovan, να προτείνει τη μονιμοποίηση του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Το πιλοτικό πρόγραμμα Βασικού Εισοδήματος για τις Τέχνες, που επέκτεινα φέτος, θα ολοκληρωθεί το 2026. Θα παρουσιάσω ένα διάδοχο σχέδιο στην κυβέρνηση με στόχο να ενσωματωθεί ένα μόνιμο βασικό εισόδημα για τον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα», δήλωσε ο O’Donovan. «Αυτό το πρόγραμμα είναι αντικείμενο θαυμασμού παγκοσμίως και αποτελεί τεράστιο επίτευγμα για την Ιρλανδία». Η πρόεδρος του Arts Council, Maura McGrath, τόνισε πως η συνέχιση της επένδυσης στο βασικό εισόδημα δίνει στους καλλιτέχνες τη σταθερότητα να εξελιχθούν, να καινοτομήσουν και να προσφέρουν ουσιαστικά στην πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

Η Ιρλανδία δείχνει να χαράζει ένα νέο μονοπάτι στην παγκόσμια πολιτιστική σκηνή, επενδύοντας στη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών της. Η απόφαση να δοθεί ένα μόνιμο βασικό επίδομα στους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην τέχνη, όχι μόνο συμβάλλει στην άνθιση του επαγγέλματός τους, αλλά ωφελεί και εξελίσσει τον πολιτισμό της.

