Η Rosalía κάνει την όπερα ξανά κουλ με το νέο της τραγούδι «Berghain»

Η Ισπανίδα pop star, Rosalía κυκλοφόρησε ίσως το πιο iconic τραγούδι του 2025

Η Rosalía είναι η πιο κουλ και πρωτοποριακή pop star της γενιάς της και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ειδικά μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, «Berghain», που ταρακούνησε το Ίντερνετ για όλους τους «σωστούς λόγους».

Κανένα ρίσκο δεν είναι αρκετά τολμηρό για την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα που εν έτει 2025 κυκλοφόρησε κομμάτι στο οποίο τραγουδάει όπερα και συμπράττει τόσο με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου όσο με την Ισλανδή τραγουδίστρια Björk και τον Yves Tumor.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr