Παναγία των Παρισίων: Τελέστηκε ο πρώτος γάμος μετά από 30 χρόνια - Ήταν του ξυλουργού που βοήθησε στην αποκατάσταση από τη φωτιά του 2019

Ο 29χρονος Μαρτέν Λόρεντς, που συμμετείχε στην ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, παντρεύτηκε μέσα στο ίδιο το μνημείο που αφιέρωσε τρία χρόνια της ζωής του για να αναστηθεί.

Έπειτα από τρεις ολόκληρες δεκαετίες, η Παναγία των Παρισίων άνοιξε ξανά τις πύλες της για έναν γάμο. Ο 29χρονος ξυλουργός Μαρτέν Λόρεντς, ένας από τους τεχνίτες που εργάστηκαν σκληρά για την ανακατασκευή του εμβληματικού καθεδρικού ναού, αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης με τη σύντροφό του, Ζαντ, κάτω από τις αναστηλωμένες γοτθικές καμάρες, που ο ίδιος βοήθησε να αποκατασταθούν.

Η συγκινητική τελετή πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου, με την έγκριση του Αρχιεπισκόπου του Παρισιού, Λοράν Ουλρίχ, ο οποίος επέτρεψε το μυστήριο ως ειδική εξαίρεση προς τιμήν όλων των τεχνιτών και εργατών που συμμετείχαν στην αναγέννηση της Παναγίας των Παρισίων, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019.

Η Παναγία των Παρισίων γέμισε χαμόγελα και δάκρυα συγκίνησης

Περίπου 500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους μηχανικοί, ξυλουργοί, συντηρητές και καλλιτέχνες, παρευρέθηκαν στον γάμο και έγιναν μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής. Ο γαμπρός, που εργάστηκε τρία χρόνια για την αποκατάσταση της ξύλινης στέγης, χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνικές του 13ου αιώνα, είχε ζητήσει προσωπικά την άδεια να παντρευτεί στον ναό που βοήθησε να σωθεί. Και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.

«Είναι η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μου», δήλωσε συγκινημένος. «Θέλω να μοιραστώ την αγάπη μας με όλο τον κόσμο, με όλους όσοι τη χρειάζονται». Το μυστήριο τελέστηκε από τον Μονσινιόρ Ολιβιέ Ριμπαντό Ντιμάς, ο οποίος καλωσόρισε το ζευγάρι με έναν λόγο όλο νόημα. «Ζαντ και Μαρτέν, καλώς ήρθατε στην Παναγία των Παρισίων. Μαρτέν, εσύ τη γνωρίζεις καλά - τη γνωρίζεις από ψηλά», είπε, αναφερόμενος στα δοκάρια της οροφής που ο γαμπρός είχε ανακατασκευάσει με τα ίδια του τα χέρια.

Όταν το ζευγάρι βγήκε από τον ναό, δεκάδες ξυλουργοί ύψωσαν τα τσεκούρια τους σχηματίζοντας μια αψίδα, ενώ πλήθος τουριστών που είχε συγκεντρωθεί έξω, ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα. Αυτή η ξεχωριστή ημέρα έχει γραφτεί στην ιστορία της Παναγίας των Παρισίων και όσοι βρέθηκαν εκεί, είναι βέβαιο πως δεν θα την ξεχάσουν ποτέ.

Με πληροφορίες από New York Post

