Ladies Run 2025: Τρέχοντας 5 χλμ. γυναικείας δύναμης, αλληλεγγύης (και απαιτητικής ανηφόρας!)

Το JennyGr φόρεσε τα αθλητικά του και βρέθηκε στην Astir Beach παρέα με τη Samsung. Τρέξαμε παρέα με χίλιες γυναίκες για τον «ΔΕΣΜΟ», ζήσαμε τον παλμό της διοργάνωσης στο πλευρό της Samsung και φύγαμε με το πιο δυνατό «Μπράβο, μαμά!» για μετάλλιο

Το ξυπνητήρι χτύπησε αδιανόητα νωρίς για Κυριακή, αλλά ο λόγος ήταν πολύ καλός. Φτάνοντας νωρίς το πρωί στην Astir Beach, η ατμόσφαιρα ήταν ήδη ηλεκτρισμένη. Μια θάλασσα από γυναίκες—χίλιες, για την ακρίβεια—με τα μπλουζάκια της διοργάνωσης, γεμάτες ενέργεια, ανυπομονησία και χαμόγελα για το Ladies Run 2025.

Ο καιρός ήταν ο τέλειος σύμμαχος. Τουλάχιστον, έτσι φαινόταν στην αρχή. Μια ελαφριά συννεφιά και η ιδανική θερμοκρασία μας έκαναν να ανυπομονούμε για την εκκίνηση. Η τοποθεσία, η Αθηναϊκή Ριβιέρα στα καλύτερά της. Πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, η αίσθηση της γιορτής ήταν διάχυτη. Η μουσική από την DJ Μαρία Παπιδάκη έδινε ρυθμό, και η προθέρμανση με την Μάντη Περσάκη μας προετοίμασε κατάλληλα για αυτό που ερχόταν.

Ladies Run 2025

Πριν πάρουμε θέση στην αψίδα της εκκίνησης, η βόλτα στο Sponsors’ Village ήταν απαραίτητη. Κι εδώ που τα λέμε, ήταν από μόνο του μια εμπειρία.

Το Hall of Fame που έκλεψε την παράσταση

Όλες ξετρελάθηκαν με το τεράστιο "Hall of Fame" που είχαν στήσει, όπου αναγράφονταν τα ονόματα όλων των 1000 συμμετεχουσών. Ήταν μια πανέξυπνη κίνηση. Δεν υπήρχε γυναίκα που να μην στάθηκε να βρει το όνομά της και να βγάλει την απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία. Ήταν η δική μας στιγμή αναγνώρισης, πριν καν ιδρώσουμε.

Λίγο πιο δίπλα, στο booth της Εθνικής Τράπεζας, επικρατούσε το αδιαχώρητο. Ο λόγος; Είχαν στήσει ένα beauty corner όπου έφτιαχναν τα μαλλιά των δρομέων. Όλες φεύγαμε με τις πιο απίθανες αθλητικές κοτσίδες, έτοιμες όχι μόνο να τρέξουμε, αλλά να το κάνουμε και με στυλ.

Τεχνολογία και χαμόγελα στο booth της Samsung

Ως προσκεκλημένη του JennyGr, η στάση στο booth της Samsung, Χρυσού Χορηγού του αγώνα για ένατη χρονιά, ήταν επιβεβλημένη (και άκρως διασκεδαστική). Με το μήνυμα «Unfold What Matters», το booth έσφυζε από ζωή. Το ειδικό photo booth ήταν η ατραξιόν: βγάλαμε τις πιο τέλειες φωτογραφίες με το Galaxy Z Flip, το οποίο αποδείχθηκε ο τέλειος σύντροφος για να χωρέσουμε όλη την εμπειρία στο πλάνο. Πέρα από τις φωτογραφίες, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τα νέα τεχνολογικά «κοσμήματα» ευεξίας. Το Galaxy Watch8 και το πολυσυζητημένο Galaxy Ring έκλεψαν τις εντυπώσεις. Ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει ένας διακριτικός σύμμαχος στην καθημερινή μας ευεξία, καταγράφοντας τα πάντα, από τον ύπνο μέχρι την προπόνηση, μέσα από το Samsung Health.

Ο αγώνας: 5 χιλιόμετρα Αθηναϊκής Ριβιέρας

10:00 π.μ. και η εκκίνηση δόθηκε. Η διαδρομή, ανανεωμένη φέτος, ήταν μαγευτική. Τρέχαμε κυριολεκτικά δίπλα στη θάλασσα, περάσαμε μέσα από την Astir Marina και απολαύσαμε μια πλευρά της Βουλιαγμένης που οι περισσότερες σπάνια βλέπουμε.

Ήταν όμως ένας αγώνας με προκλήσεις. Η διαδρομή είχε τις ανηφόρες της και εκεί γύρω στο 3ο χιλιόμετρο, ο ήλιος αποφάσισε να κάνει δυναμική εμφάνιση, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία και τον βαθμό δυσκολίας.

Σε αυτά τα δύσκολα σημεία, τη διαφορά την έκαναν οι άνθρωποι. Οι εθελοντές σε κάθε γωνία, με ένα τεράστιο χαμόγελο, να σου φωνάζουν «Πάμε!», «Μπράβο σου!», «Λίγο έμεινε!». Η ενέργειά τους ήταν μεταδοτική και σου έδινε ακριβώς την ώθηση που χρειαζόσουν για να συνεχίσεις.

Ο τερματισμός και η μεγαλύτερη ανταμοιβή

Το να βλέπεις την αψίδα του τερματισμού είναι πάντα μια λύτρωση. Αλλά αυτή τη φορά, η συγκίνηση ήταν διπλή. Η πιο δυνατή στιγμή της ημέρας για μένα δεν ήταν η διάσχιση της γραμμής του τερματισμού. Ήταν ο ήχος της φωνής του γιου μου, που με περίμενε στα τελευταία μέτρα και φώναζε με όλη του τη δύναμη: «Μπράβο, μαμά! Μπράβο, μαμά!». Αυτή η στιγμή, αυτή η περηφάνια στα μάτια του, άξιζε κάθε σταγόνα ιδρώτα στις ανηφόρες. Ήταν το προσωπικό μου χρυσό μετάλλιο.

Το μενταγιόν-κόσμημα prigipo του τερματισμού

Και μιλώντας για μετάλλια, το Ladies Run έκανε πάλι τη διαφορά. Αντί για το κλασικό αθλητικό μετάλλιο, στον τερματισμό μάς περίμενε ένα πανέμορφο, συλλεκτικό μενταγιόν, μια κοραλένια σταγόνα ειδικά σχεδιασμένη από το Prigipo, για να μας θυμίζει τον... ιδρώτα που χύσαμε!

Μετά τον τερματισμό, η γιορτή συνεχίστηκε. Χαλαρώσαμε στο γκαζόν της Astir Beach, απολαύσαμε τα protein puddings της Arla για αποκατάσταση και κάναμε τις απαραίτητες διατάσεις στο booth του PureSide Fitness.

Γιατί τρέξαμε: Κάτι περισσότερο από ένας αγώνας

Πέρα από τη γιορτή, την άσκηση και τα χιλιόμετρα, το 13ο Ladies Run είχε, όπως πάντα, έναν βαθύ κοινωνικό σκοπό. Τρέξαμε για καλό σκοπό, στηρίζοντας μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΔΕΣΜΟΣ ευπαθείς ομάδες γυναικών (φυλακισμένων, κακοποιημένων, τοξικοεξαρτημένων).

Φεύγοντας από την Astir Beach, κρατώντας το Goodie Bag της ERGO, το μενταγιόν του Prigipo και τη γλυκιά εξάντληση της προσπάθειας, ένιωθα γεμάτη. Ήταν μια Κυριακή αφιερωμένη σε εμάς, που απέδειξε ότι η γυναικεία αλληλεγγύη, η δύναμη και η θέληση μπορούν να μας πάνε πολύ μακριά. Και στις ανηφόρες, και στη ζωή.

Ραντεβού του χρόνου!