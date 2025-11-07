Ρύζι γάμου: To έθιμο που σώζει τους πιεσμένους αγρότες της Ελλάδας θέμα στο Reuters

Αγρότες στη βόρεια Ελλάδα εκμεταλλεύτηκαν το ρύζι με έναν διαφορετικό τρόπο για να επιβιώσουν

Έναν διαφορετικό τρόπο να επιβιώσουν απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους βρήκαν αγρότες στη βόρεια Ελλάδα. Σε προσπάθειά τους να μειώσουν τη σπατάλη ρυζιού στους γάμους, όπου το έθιμο απαιτεί να πετούν ακόμα και ολόκληρα σακιά ρύζι στον γαμπρό και στη νύφη, αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν εμπορικά το σπασμένο ρύζι, πουλώντας το με την ένδειξη «ρύζι γάμου» αντί να το πετούν ή να το χρησιμοποιούν για ζωοτροφές.

Σύμφωνα με το Reuters οι αγρότες εκτιμούν ότι σχεδόν 200 τόνοι βρώσιμου πλήρους κόκκου ρυζιού χάνονται μέσω του εθίμου των γάμων.

