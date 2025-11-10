Η αυτοκινητοβιομηχανία σνομπάρει τις γυναίκες στις θέσεις ευθύνης

Η Γερμανία χάνει το στοίχημα της ισότητας γιατί η απουσία γυναικών από τα διοικητικά συμβούλια δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης, αλλά και στρατηγικής.

Η εικόνα θυμίζει άλλες δεκαετίες: αίθουσες συνεδριάσεων γεμάτες άνδρες, αποφάσεις που λαμβάνονται από ανθρώπους με παρόμοιες διαδρομές και κοινό τρόπο σκέψης, και ελάχιστες –αν όχι καμία– γυναίκες στο τραπέζι. Το 2025, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται να έχει γυρίσει πίσω στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ιδρύματος AllBright, ο αριθμός των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των 160 εισηγμένων γερμανικών εταιρειών παραμένει κολλημένος στο 20%, ενώ στα νεοδιορισμένα στελέχη το ποσοστό γυναικών έπεσε στο 20% από 37% πέρυσι. Και πού είναι το πρόβλημα πιο έντονο; Στην καρδιά της γερμανικής βιομηχανικής υπερηφάνειας: στα αυτοκίνητα.

