1,8 δισεκατομμύρια γυναίκες στον πλανήτη δεν έχουν νομική προστασία από τη διαδικτυακή βία - Έχουμε σίγουρα 2025;

Το 2025, οι γυναίκες που είναι ενεργές στα social media, παραμένουν εκτεθειμένες σε πολλούς κινδύνους. Στον χώρο του διαδικτύου, η βία έχει χρώμα και φύλο.

Στον διαδικτυακό κόσμο, όπου η πληροφορία ταξιδεύει με ασύλληπτη ταχύτητα, αναδύεται ένα φαινόμενο που υπονομεύει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό: η διαδικτυακή βία κατά των γυναικών. Καθημερινά, χιλιάδες γυναίκες εκτίθενται σε ένα περιβάλλον το οποίο, αντί να λειτουργεί ως πεδίο ελεύθερης έκφρασης και ισότιμης συμμετοχής, μετατρέπεται σε αρένα επιθέσεων, εκφοβισμού και συστηματικής απαξίωσης.

Από την ύπουλη εξάπλωση δυσφημιστικού περιεχομένου μέχρι τη στοχευμένη παρενόχληση που εργαλειοποιεί την «ανωνυμία» του διαδικτύου, η ψηφιακή βία αποτελεί ακόμα έναν εχθρό στη δημόσια παρουσία των γυναικών. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο που αντανακλά τις κοινωνικές ανισότητες με τρόπο ωμό και αδιαπραγμάτευτο, υπενθυμίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν συνοδεύεται πάντοτε από κοινωνική ευημερία και ωρίμανση. Για την ακρίβεια, μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο.

Οι γυναίκες στον κόσμο του 2025 κινδυνεύουν εντός του διαδικτυακού χώρου

Η διαδικτυακή βία εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς τροφοδοτούμενη τόσο από το AI όσο και από την έλλειψη νόμων και αυστηρών μέτρων, που να στοχεύουν στην προστασία των κοριτσιών και των γυναικών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, λιγότερο από το 40% των χωρών παγκοσμίως έχουν θεσπίσει νόμους κατά της διαδικτυακής κακοποίησης και παρενόχλησης. Τι σημαίνει αυτό; Το 44% των γυναικών του πλανήτη - δηλαδή περίπου 1,8 δισεκατομμύρια - δεν έχουν καμία απολύτως νομική προστασία κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Γυναίκες που κατέχουν ηγετικές θέσεις, βρίσκονται στην πολιτική, στη δημοσιογραφία ή ασχολούνται με το επιχειρείν, πέφτουν πολύ συχνά θύματα συντονισμένης παρενόχλησης λόγω του φύλου τους. Την ίδια στιγμή, η παραπληροφόρηση και τα fake deeps - με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη - στοχεύουν στις γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους άνδρες. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός, πως 1 στις 4 γυναίκες δημοσιογράφους στον κόσμο υποστηρίζει ότι δέχεται διαδικτυακές απειλές.

«Ό,τι ξεκινάει στο διαδίκτυο, δεν μένει στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή κακοποίηση επεκτείνεται στην πραγματική ζωή, σπέρνοντας φόβο, φιμώνοντας φωνές και - στις χειρότερες περιπτώσεις - οδηγώντας σε σωματική βία και γυναικοκτονίες», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια του UN Women, Σίμα Μπάχους. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός επαρκούς συστήματος δικαιοσύνης, που να συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και να παρέχει ασφαλή πλοήγηση και διαδικτυακή δραστηριότητα στις γυναίκες.

Όσο η τεχνητή νοημοσύνη ανθίζει και τα τεχνολογικά ευρήματα πληθαίνουν τόσο αυξάνεται η ανάγκη για αποτελεσματική και πλήρη προστασία. Η ατιμωρησία είναι επιτακτική ανάγκη να πάψει να υφίσταται. Η ψηφιακή βία απειλεί βασικά δικαιώματα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνεπώς η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση και ισχυρή. Αν, λοιπόν, έχουμε μια απαίτηση, είναι η τεχνολογία να συμβάλει στην ισότητα των φύλων και όχι στην κακοποίηση και υποβάθμιση των γυναικών.

