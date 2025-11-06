«Η σκέψη μου είναι: Αν δεν υποβάλω καταγγελία, τι θα απογίνουν οι άλλες Μεξικανές γυναίκες; Αν αυτό συμβεί στην πρόεδρο, τι θα απογίνουν όλες οι γυναίκες στη χώρα μας;»

Τις τελευταίες ώρες, κυκλοφορεί παντού στο ίντερνετ βίντεο το οποίο δείχνει έναν άντρα να περνάει από πλήθος ανθρώπων, να πλησιάζει μια γυναίκα προσπαθώντας να τη φιλήσει και να επιχειρεί παράλληλα να αγγίζει το στήθος της ενώ ο κόσμος γύρω παρακολουθεί αμέτοχος. Η γυναίκα φαίνεται να σπρώχνει τα χέρια του από πάνω της και συνεχίζει να περπατάει. Ξέρεις ποια είναι αυτή η γυναίκα; Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρδο (Claudia Sheinbaum Pardo).

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε παρενόχληση από έναν άγνωστο άντρα ενώ μιλούσε με τους πολίτες κοντά στο προεδρικό μέγαρο στην πόλη του Μεξικού την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου. Ο μοναδικός άνθρωπος που επενέβη σχετικά «άμεσα», ήταν ο Χουάν Χοσέ Ραμίρεζ Μεντόζα, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης των Αξιωματικών του Προσωπικού της προέδρου — μιας ομάδας ατόμων που συνοδεύουν την πρόεδρο στις καθημερινές της δραστηριότητες. Ωστόσο, η καθυστερημένη αντίδραση της ομάδας που ακολουθούσε την Κλαούντια Σέινμπαουμ — η οποία, όπως και ο προκάτοχός της Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, έχει απορρίψει την ιδέα της Προεδρικής Φρουράς — έθεσε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο το θέμα της προεδρικής προστασίας.

#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.

Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.

AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.

La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025

Το χειρότερο; Περιστατικά σαν αυτό που βίωσε η πρόεδρος του Μεξικού αυτήν την Τρίτη, συμβαίνουν καθημερινά σε γυναίκες όλων των ηλικιών σε κάθε γωνιά της χώρας. Ενημερωτικά, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Γεωγραφίας (INEGI), το 45% των γυναικών στο Μεξικό έχει πέσει θύμα παρενόχλησης στον δρόμο. Παράλληλα, περίπου το 70% των Μεξικανών γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω θα βιώσουν τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στη ζωή τους, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι κατά μέσο όρο 10 γυναίκες δολοφονούνται καθημερινά στο Μεξικό. Ναι, καμία γυναίκα, ούτε και η ίδια η πρόεδρος, δεν εξαιρείται από το να υποστεί κακοποίηση.

Όταν σε ρωτούν τι είναι πατριαρχία, μπορείς να πεις αυτό

Aν ούτε η πρόεδρος του Μεξικού δεν εξαιρείται από την παρενόχληση στον δρόμο, τότε δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι βιώνουν καθημερινά οι γυναίκες που μετακινούνται ατελείωτες ώρες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν έχουν ούτε έναν άνθρωπο να τις «προστατεύσει» - έστω και καθυστερημένα. Και ακριβώς για αυτό, η Σάινμπαουμ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά το περιστατικό ότι ένιωθε την ευθύνη να υποβάλει μήνυση εναντίον του άντρα, για όλες τις γυναίκες στο Μεξικό.

«Η σκέψη μου είναι: Αν δεν υποβάλω καταγγελία, τι θα απογίνουν οι άλλες Μεξικανές γυναίκες; Αν αυτό συμβεί στην πρόεδρο, τι θα απογίνουν όλες οι γυναίκες στη χώρα μας;» είπε κατά τη διάρκεια της τακτικής πρωινής συνέντευξης Τύπου. Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι ο άντρας, ο οποίος έκτοτε συνελήφθη, είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά δύο άλλες γυναίκες την ίδια ημέρα.

Όταν άλλες γυναίκες πολιτικοί παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά

Δυστυχώς, το περιστατικό της Κλαούντια Σέινμπαουμ δεν είναι μεμονωμένο. Πολλές γυναίκες ηγέτιδες σε όλο τον κόσμο έχουν αντιμετωπίσει σεξουαλική κακοποίηση — είτε με τη μορφή απειλών στο διαδίκτυο, είτε με την κοινοποίηση deepfake, είτε με το να έχουν δεχτεί παρενόχληση ή επίθεση δημόσια. Για παράδειγμα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, έπεσε θύμα ενός deepfake πορνογραφικού βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι οι δύο άντρες έφτιαξαν πορνογραφικά βίντεο της Μελόνι τοποθετώντας το πρόσωπό της στο σώμα ενός άλλου ατόμου και στη συνέχεια τα ανέβασαν στο διαδίκτυο.

Στις ΗΠΑ, οι γυναίκες πολιτικοί μοιράζονται τον τρόμο τους για τη σεξουαλική κακοποίηση. Μια τέτοια γυναίκα είναι η Έριν Σρόντεη οποία έχει περιγράψει τις άθλιες απειλές που έλαβε όταν έκανε προεκλογική εκστρατεία για το Κογκρέσο στην περιφέρειά της στην Καλιφόρνια το 2016. Θυμάται ότι έλαβε αρκετές χιλιάδες προσβλητικά μηνύματα στο διαδίκτυο. Στην Ινδία, η Καβίτα Κρισνάν, μέλος του κόμματος CPI-ML, γνωρίζει καλά τι σημαίνει να δέχεσαι απειλές βιασμού στο διαδίκτυο. Μιλώντας στο CNN στο παρελθόν, είχε πει: «Αυτά τα τρολ με κυνηγούν τακτικά, συστηματικά, για το χρώμα του δέρματός μου, για την εμφάνισή μου, μου λένε σε τι είδους βασανιστήρια και βιασμούς πρέπει να υποβληθώ, μου λένε με τι είδους άντρες πρέπει να κοιμάμαι... και ούτω καθεξής, όλο και περισσότερο».

Η σεξουαλική βία κατά των γυναικών (και) στην πολιτική είναι μια πραγματικότητα

Η πραγματικότητα είναι ότι η πολιτική εξουσία δεν προστατεύει τις γυναίκες από το να αντιμετωπίσουν βία λόγω φύλου. Μια μελέτη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ένωση της Κοινοπολιτείας (CPA) και τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της ASEAN (AIPA), αποκάλυψε τη διάχυτη φύση του σεξισμού, της παρενόχλησης και της βίας κατά των γυναικών στα κοινοβούλια σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Οι γυναίκες ηγέτες που συμμετείχαν στην έρευνα αποκάλυψαν ότι το 25% εξ αυτών είχε αντιμετωπίσει σεξουαλική βία, ενώ το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε γίνει στόχος ρητορικής μίσους, κακοποίησης μέσω εικόνας και παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Μία στις τέσσερις ανέφερε ότι έχει υποστεί σεξουαλική βία, με περισσότερα από τα μισά περιστατικά να λαμβάνουν χώρα εντός του κοινοβουλευτικού χώρου και να διαπράττονται από άνδρες βουλευτές.



