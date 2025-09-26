Ολλανδία: Απέβαλαν την Έστερ Άουβεχαντ από τη βουλή, επειδή φορούσε πουκάμισο στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας

«Όταν η κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία και αρνείται να λάβει μέτρα, είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους. Ελευθερία στην Παλαιστίνη»

Η Ολλανδή βουλεύτρια, Έστερ Άουβεχαντ, επικεφαλής του Κόμματος για τα Ζώα (PvdD), κλήθηκε να αποχωρήσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ολλανδίας, πριν λίγες μέρες, επειδή φορούσε ένα πουκάμισο στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας. Η ενδυμασία της, ήταν «απαγορευτική», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάρτιν Μπόσμα, ο οποίος κατά λέξη είπε ότι βρίσκει «απαράδεκτο να στέκεται και να μιλάει με αυτήν τη σημαία».

Ο Μάρτιν Μπόσμα, επέμεινε ότι οι νομοθέτες πρέπει να ντύνονται ουδέτερα και, μετά από αντιρρήσεις άλλων ηγετών του κόμματος, διέταξε την αποχώρησή της. Όλα αυτά, σε συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Η Έστερ Άουβεχαντ αρνήθηκε να συμμορφωθεί, προκαλώντας τον Μπόσμα να την απομακρύνει εάν είχε παραβιάσει τους κανονισμούς, προτού αποχωρήσει από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Αργότερα επέστρεψε, ωστόσο, φορώντας μια μπλούζα με σχέδιο καρπουζιού, ένα άλλο σύμβολο παλαιστινιακής αλληλεγγύης, και της επετράπη να παρουσιάσει τις προτάσεις της.

«Διάβασα τους κανονισμούς και δεν είδα πουθενά να λέει ότι απαγορεύεται να φοράω μπλούζα με κόκκινο, πράσινο, λευκό και μαύρο χρώμα» είχε πει νωρίτερα από το βήμα η βουλεύτρια. Και κάπου εδώ, σημειώνουμε ότι το ολλανδικό κοινοβούλιο δεν έχει επίσημο ενδυματολογικό κώδικα, αφήνοντας τη διακριτική ευχέρεια στον Πρόεδρο, γεγονός που συχνά πυροδοτεί διαφωνίες. Η Έστερ Άουβεχαντ δήλωσε ότι η ενδυμασία της είχε σκοπό να δείξει αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους και να καταγγείλει την άρνηση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία.

Η Έστερ Άουβεχαντ, αργότερα, ανάρτησε σχετικό βίντεο από τη στιγμή της αποβολής της. «Όταν η κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία και αρνείται να λάβει μέτρα, είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους. Ελευθερία στην Παλαιστίνη», έγραψε στη λεζάντα.

