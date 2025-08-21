Miss Universe: Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό

«Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί, των οποίων τη δύναμη ο κόσμος πρέπει να δει»

Η Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe. Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει» ότι η Ναντίν Αγιούμπ θα διαγωνιστεί στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 2025, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

«Ο διαγωνισμός Miss Universe καλωσορίζει με υπερηφάνεια τους συνέδρους από όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας την ποικιλομορφία, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών», έγραψε σε email ο Μιγκέλ Άνχελ Μαρτίνεθ, επικεφαλής επικοινωνίας του MUO. «Η Αγιούμπ, μια καταξιωμένη υποστηρικτής και μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα που προσδιορίζουν την πλατφόρμα μας», πρόσθεσε.

Η Ναντίν Αγιούμπ θα συμμετάσχει μαζί με διαγωνιζόμενες από περισσότερες από 130 άλλες χώρες και περιοχές στον 74ο τελικό του διαγωνισμού Miss Universe, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η Ναντίν Αγιούμπ, που είναι 27 ετών, στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022. Σε ανάρτησή της στο Instagram, δήλωσε ότι θέλει να είναι φωνή του παλαιστινιακού λαού. «Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe. Σήμερα ανεβαίνω στη σκηνή του Miss Universe όχι απλώς με έναν τίτλο, αλλά με μια αλήθεια. Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει βαθιά θλίψη - ειδικά στη Γάζα, φέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιγήσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί, των οποίων τη δύναμη ο κόσμος πρέπει να δει. Είμαστε κάτι περισσότερο από τον πόνο μας - είμαστε αντοχή, ελπίδα και ο χτύπος της καρδιάς μιας πατρίδας που συνεχίζει να ζει μέσα από εμάς» σημείωσε.

