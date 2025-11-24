Το πρώτο φιλί στον κόσμο δόθηκε πριν 21 εκατομμύρια χρόνια, όταν ακόμη δεν υπήρχαν άνθρωποι - Τα ευρήματα νέας έρευνας

Το πρώτο φιλί που δόθηκε στον πλανήτη Γη πριν εκατομμύρια χρόνια, δεν ανήκει σε ανθρώπους.

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιοι ήταν εκείνοι που αντάλλαξαν το πρώτο φιλί που δόθηκε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη; Αν το μυαλό σου «έτρεξε» στον Αδάμ και την Εύα, ώρα να αλλάξεις κατεύθυνση. Κι αν θέλεις να σε βοηθήσω λίγο ακόμα, να σου πω πως δεν δόθηκε μεταξύ ανθρώπων. Μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Human Behavior and Evolution Society, έδωσε φως σε αυτόν τον γρίφο, κάνοντας μια μεγάλη αποκάλυψη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πρώτο φιλί - όπως ορίζεται με εξελικτικούς και συμπεριφορικούς όρους - δόθηκε πριν από περίπου 16,9 και 21,5 εκατομμύρια χρόνια, στην οικογένεια των μεγάλων πιθήκων. Συνεπώς, δεν αποτελεί ανθρώπινη ανακάλυψη και πιθανότατα εξελίχθηκε ως μορφή μη επιθετικής επικοινωνίας μέσα σε ζωικά είδη που συνδέονται άμεσα με τον άνθρωπο.

Πώς ορίζεται το φιλί στην έρευνα

Οι συγγραφείς της μελέτης υιοθετούν έναν λειτουργικό ορισμό για το φιλί: μια ενδοειδική επαφή στόμα με στόμα με κίνηση των χειλιών, χωρίς επιθετική διάθεση και χωρίς μεταφορά τροφής. Αυτός ο ορισμός, αν και διαφέρει από την ανθρώπινη συναισθηματική διάσταση του φιλιού, επιτρέπει στους επιστήμονες να εντοπίσουν παρόμοιες συμπεριφορές σε άλλα είδη. Με βάση παρατηρήσεις σε πληθυσμούς πιθήκων και πιθηκοειδών, οι ερευνητές επιβεβαιώνουν ότι το φιλί εμφανίζεται στους περισσότερους μεγάλους πιθήκους. Παρόμοιες επαφές - αν και όχι πλήρως συμβατές με τον ορισμό - παρατηρούνται και σε άλλα ζώα, ακόμη και σε πτηνά, ψάρια και έντομα.

Unsplash

Η σημασία της μελέτης δεν περιορίζεται στο πότε εμφανίστηκε το φιλί, αλλά στο πώς και γιατί εξελίχθηκε. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα νέα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές έρευνες που θα διερευνήσουν τις βιολογικές και κοινωνικές λειτουργίες της συμπεριφοράς. Μάλιστα, τα πρώτα ευρήματα υποδεικνύουν πιθανή σχέση ανάμεσα στο φιλί και τη σεξουαλική επιλογή μετά το ζευγάρωμα, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η συμπεριφορά διατηρήθηκε εξελικτικά.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ξεκάθαρο: το φιλί δεν είναι αποκλειστικότητα του ανθρώπου, ούτε προέκυψε ως πολιτισμική επινόηση. Αντίθετα, πρόκειται για ένα παλιό, βαθιά ριζωμένο, εξελικτικά διατηρημένο χαρακτηριστικό, κοινό στους μεγάλους πιθήκους - συμπεριλαμβανομένων των πλέον εξαφανισμένων ειδών.

Unsplash

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, λοιπόν, όταν οι άνθρωποι ανταλλάσσουν ένα φιλί, δεν κάνουν απλώς μια ρομαντική ή κοινωνική χειρονομία. Συμμετέχουν σε μια συμπεριφορά που διαμορφώθηκε πολύ πριν εμφανιστεί ο Homo sapiens, η οποία συνδέει τον άνθρωπο με ολόκληρο το ζωικό βασίλειο.

