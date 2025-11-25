Δεν είναι 5, δεν είναι 10, είναι 840 εκατομμύρια γυναίκες θύματα βίας

Γράφει η Δρ Ζέφη Δημαδάμα, Λέκτορας στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών: Σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί βία από σύντροφο, ενώ η χρηματοδότηση για την πρόληψη μειώνεται

«Η βία κατά των γυναικών προκαλεί βαθιά και μακροχρόνια βλάβη που επηρεάζει τη ζωή, την υγεία και την αξιοπρέπειά τους. Ο καταστροφικός κύκλος της κακοποίησης διαχέεται διαγενεακά στις οικογένειες και στις κοινότητες. Τα δεδομένα δείχνουν το κόστος της αδράνειας. Αυτό πρέπει να αλλάξει τώρα».

Αυτή είναι η δήλωση της Diene Keita, Εκτελεστικής Διευθύντριας του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), ενός Ταμείου που ασχολείται διεθνώς με ζητήματα όπως η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, η μητρική υγεία, η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η προστασία κοριτσιών και εφήβων, τα δημογραφικά δεδομένα και τις πληθυσμιακές τάσεις και ιδρύθηκε το 1969 και λειτουργεί σε περισσότερες από 150 χώρες.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά την παρουσίαση της νέας έκθεσης του Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και συνεργαζόμενων οργανισμών του ΟΗΕ (WHO & UN partners) στις, 19 Νοεμβρίου 2025 που για μια ακόμη φορά τα ευρήματα ήταν άκρως δυσμενή και αποκαλυπτικά καθως καταγράφεται ότι περίπου 840 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί κακοποίηση και βία από σύντροφο.

Σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως, έχουν υποστεί βία από σύντροφο κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ένας αριθμός που έχει αλλάξει ελάχιστα από το έτος 2000.

Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, 316 εκατομμύρια γυναίκες (11% όσων είναι 15 ετών και άνω) υπέστησαν σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο.

Η μείωση της ενδοοικογενειακής/συντροφικής βίας παραμένει εξαιρετικά αργή, με μόλις 0,2% ετήσια πτώση στη διάρκεια δύο δεκαετιών! Και δυστυχώς, η βία αρχίζει νωρίς, μόνο κατά το έτος 2024, 12,5 εκατομμύρια έφηβες 15–19 ετών (16%) υπέστησαν σωματική ή/και σεξουαλική βία από σύντροφο.

Για πρώτη φορά, η έκθεση περιλαμβάνει εθνικές και περιφερειακές εκτιμήσεις για τη σεξουαλική βία από άτομο εκτός του συντρόφου. Εκτιμάται ότι 263 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί βία από την ηλικία των 15, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι ο αριθμός είναι υποτιμημένος λόγω φόβου και στιγματισμού. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι κλιματικά ευάλωτες περιοχές καθώς και οι περιοχές σε εμπόλεμες ζώνες καταγράφουν ακόμη περισσότερο αυξημένα φαινόμενα βίας κατά γυναικών.

Η νέα έκθεση, που δημοσιεύεται ενόψει της 25ης Νοεμβρίου (Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών), αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μελέτη για την έκταση αυτών των μορφών βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών και εξετάζει δεδομένα από 168 χώρες (2000–2023) αναδεικνύοντας μια βαθειά και παραμελημένη κρίση.

Και αυτό γιατί δυστυχώς δεν αποτελεί προτεραιότητα η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και δεν χρηματοδοτείται επαρκώς. Αντίθετα, το 2022, μόλις 0,2% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας δόθηκε σε προγράμματα πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και το ποσό αυτό μειώθηκε ακόμη περισσότερο το 2025.

Ταυτόχρονα, παρά τη βελτίωση στη συλλογή δεδομένων, ο χάρτης της έμφυλης βίας εξακολουθεί να είναι γεμάτος “γκρίζες ζώνες”, γεμάτος αθέατες πλευρές και φόβο, ειδικά όταν μιλάμε για σεξουαλική βία εκτός του συντρόφου, για αυτόχθονες και μετανάστριες, για γυναίκες με αναπηρίες ή για όσες ζουν σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

Αυτές οι «σιωπηλές γκρίζες ζώνες» δείχνουν ακριβώς γιατί η έκθεση ζητά χωρίς περιστροφές άμεση παγκόσμια και εθνική δράση με δέσμευση και συνέχεια στα εξής: Ενίσχυση της πρόληψης με βάση μεσο-μακροπροθεσμες στρατηγικές, υπηρεσίες υγείας, δικαιοσύνης και κοινωνικής στήριξης που βάζουν στο επίκεντρο τις επιζώσες, σταθερή επένδυση σε αξιόπιστα συστήματα δεδομένων και αποφασιστική εφαρμογή πολιτικών που ενδυναμώνουν τις γυναίκες.

Μόνο έτσι η πραγματική έκταση της βίας θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και οι ζωές των γυναικών θα αρχίσουν να αλλάζουν ουσιαστικά.