Το George, The Lobby Bar έκανε το επίσημο ντεμπούτο του, φέρνοντας μια ανανεωμένη εμπειρία hotel bar στην καρδιά της Αθήνας

Σε μια βραδιά γεμάτη κομψότητα, μουσική και ενέργεια πραγματοποιήθηκαν χθες τα επίσημα εγκαίνια του George, The Lobby Bar, της νέας άφιξης στο ιστορικό ξενοδοχείο King George. Εκπρόσωποι των media, άνθρωποι από τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο, φίλοι και συνεργάτες του ξενοδοχείου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο venue που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε αγαπημένο meeting point για κάθε στιγμή της ημέρας. Από τις 18:00 έως αργά το βράδυ, η εκδήλωση εξελίχθηκε σε ένα ατμοσφαιρικό party, με τον DJ Χάρη Πάνου να δίνει τον ρυθμό και εντυπωσιακές performers με επιβλητικά κοστούμια να προσθέτουν μια θεατρική, κοσμοπολίτικη νότα στη βραδιά.

Ιδανικά τοποθετημένο στο λόμπι του ξενοδοχείου, με πρόσβαση και από ανεξάρτητη είσοδο, το George είναι το ιδανικό σημείο στην καρδιά της πόλης για έναν πρωινό espresso, ένα μεσημεριανό ραντεβού ή ένα after-work cocktail. Η αισθητική επιμέλεια του διεθνώς αναγνωρισμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Goddard Littlefair συνδυάζει τη νεοκλασική πολυτέλεια με τη σύγχρονη άνεση, ενώ τα επιλεγμένα έργα Νέας Ελληνικής Τέχνης ενσωματώνονται αρμονικά στον χώρο, διαμορφώνοντας ένα κομψό περιβάλλον που αντανακλά τον παλμό της πόλης από το πρωί έως αργά το βράδυ.

Studio Panoulis

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι δοκίμασαν signature cocktails και premium spirits από τους χαρισματικούς bartenders του George, απολαμβάνοντας παράλληλα δημιουργικά bites όπως lobster mac & cheese, beef tartare éclair και bao γαρίδας, σε μια πρώτη γευστική γνωριμία με την εμπειρία fine drinking του νέου χώρου.

Το μενού του George, επιμελημένο από τους βραβευμένους με αστέρι Michelin Αστέριο Κουστούδη και Νίκο Λειβαδιά, εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με προτάσεις για πρωινό, brunch και light lunch, βασισμένα σε ελληνικές πρώτες ύλες, χειροποίητα αρτοποιήματα και βιώσιμη zero-waste φιλοσοφία.

«Το George είναι ένας χώρος ανοιχτός στην πόλη, ένα σημείο συνάντησης που συνδυάζει την ιστορική ταυτότητα του King George με μια σύγχρονη, ζεστή και κοσμοπολίτικη εμπειρία. Στόχος μας είναι να γίνει ένα νέο αγαπημένο στέκι για κάθε στιγμή της ημέρας» αναφέρει ο Hom Parviz, Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου King George.

Studio Panoulis

Η βραδιά των εγκαινίων ανέδειξε τον χαρακτήρα του George, The Lobby Bar ως έναν χώρο που ζει στον ρυθμό της πόλης και μας προσκαλεί να τον απολαμβάνουμε από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι τα πιο ατμοσφαιρικά βράδια. Συνεχίζοντας αυτή την ενέργεια, το George, The Lobby Bar καθιερώνει πλέον DJ Thursdays: κάθε Πέμπτη ένα ξεχωριστό DJ party θα δίνει παλμό στο κέντρο της πόλης, με το πρώτο event να πραγματοποιείται στις 4/12 στις 18:00 με τον DJ Χάρη Πάνου.