Google Search 2025: Η λέξη που αναζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη και η έκπληξη των... labubu

Ποια λέξη αναδείχθηκε δημοφιλέστερη αναζήτηση στη Google για το 2025 και σε ποια θέση της λίστας βρέθηκαν τα Labubu

Aπρόσμενα ήταν τα αποτελέσματα που παρουσίασε η Google, σχετικά με τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις τις Ελλάδας για το 2025, καθώς στην κορυφή των γενικών αναζητήσεων αναδείχθηκε το «Σεισμός τώρα».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Year in Search 2025, της ετήσια ανασκόπησης που αναδεικνύει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα , φαίνεται ξεκάθαρη η τάση των χρηστών να αναζητούν θέματα της επικαιρότητας, τρέχοντες ειδήσεις αλλά και ψυχαγωγία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr