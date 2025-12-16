VIVA GLAM: Η MAC Cosmetics μετατρέπει τη δέσμευση σε δράση – από τον αγώνα κατά του HIV μέχρι την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις Σπέτσες

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με παγκόσμιο αποτύπωμα και ουσιαστικό τοπικό αντίκτυπο, που ενώνει κοινωνική προσφορά, ενημέρωση και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η Παγκόσμια Κληρονομιά του VIVA GLAM

Για περισσότερα από 30 χρόνια, το πρόγραμμα VIVA GLAM της M·A·C Cosmetics αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες Eταιρικής Kοινωνικής Yπευθυνότητας στον κόσμο της ομορφιάς. Με αποστολή που παραμένει αμετάβλητη από το 1994 — κάθε πώληση των VIVA GLAM Lipsticks μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε στήριξη κοινοτήτων που το έχουν ανάγκη — το πρόγραμμα έχει συγκεντρώσει έως σήμερα πάνω από 540 εκατομμύρια δολάρια, αλλάζοντας ζωές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 2025, η διεθνής δέσμευση της M·A·C ενισχύθηκε περαιτέρω, με τη συνολική χρηματοδότηση να υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της φετινής δωρεάς ύψους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε οργανισμούς HIV/AIDS. Το μήνυμα του προγράμματος “This Lipstick Protects” αποτελεί μια δέσμευση που υλοποιείται καθημερινά.

Το Αποτύπωμα του VIVA GLAM στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η δράση του VIVA GLAM αποτυπώνεται μέσα από ένα διπλό έργο που ενισχύει τόσο τη δημόσια υγεία όσο και το περιβάλλον. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η M·A·C Cosmetics Greece συνεργάστηκε με τη Θετική Φωνή, τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, για μια ημέρα ενημέρωσης και δωρεάν testing στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα ειδικά διαμορφωμένο pop-up Checkpoint έξω από το κατάστημα της M·A·C στην Ερμού προσέφερε στο κοινό ανώνυμες εξετάσεις για HIV και συμβουλευτική, αναδεικνύοντας τη σημασία της άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης και τακτικού ελέγχου.

Παράλληλα, η M·A·C Cosmetics Greece διευρύνει τη συνεισφορά της και σε πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, η μάρκα πραγματοποίησε μια στοχευμένη δράση στις Σπέτσες, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του VIVA GLAM, η M·A·C έχει “υιοθετήσει” το νησί, υλοποιώντας δράσεις προστασίας στη θάλασσα και στις ακτές. Κατά την πιο πρόσφατη επιχείρηση, ανασύρθηκαν από τον βυθό πάνω από 4.200 γυάλινα μπουκάλια και ποτήρια, ενώ υλοποιήθηκαν εξειδικευμένες προσπάθειες ανέλκυσης διχτυών από υφάλους, καθώς και σημαντική αποφόρτιση του παλιού λιμανιού ώστε ο βυθός να «αναπνεύσει» ξανά. Μια πρωτοβουλία που συνδέει την ομορφιά με την υπευθυνότητα και εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το όραμα του Beauty with MAC Purpose.

Ένα Όραμα που Συνεχίζει να Εξελίσσεται

Το έργο της M·A·C σε Σπέτσες και Αθήνα αποδεικνύει πως το VIVA GLAM αποτελεί ένα μια ζωντανή, εξελισσόμενη δέσμευση που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε κοινωνίας και ενισχύει όσους το χρειάζονται περισσότερο.

Τριάντα χρόνια μετά, το VIVA GLAM συνεχίζει να μας θυμίζει ότι η ομορφιά έχει δύναμη — και όταν αυτή η δύναμη προστατεύει, αποκτά πραγματικό νόημα.