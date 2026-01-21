Παραγγέλνουμε από efood και Wolt; Τι ισχύει με τα ντελίβερι λόγω κακοκαιρίας

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα

Aναστολή της λειτουργίας διανομής σε όλα τα σημεία που πλήττονται από ακραία φαινόμενα και για τις ώρες που αυτά είναι σε εξέλιξη, εφαρμόζουν efood και Wolt, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Εργασίας με τα έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, ενώ ήδη ήχησε το 112 στην Αττική που καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr