Ανακύκλωση delivery: Τι πετάμε λάθος και τι καταλήγει στα σκουπίδια

Οι συσκευασίες από delivery και take-away καταλήγουν καθημερινά στον μπλε κάδο, συχνά όμως με λάθος τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ότι σημαντικό μέρος των ανακυκλώσιμων απορρίπτεται, όχι επειδή το υλικό δεν είναι θεωρητικά ανακυκλώσιμο, αλλά επειδή έχει μολυνθεί από υπολείμματα τροφών ή δεν γίνεται δεκτό από τα συστήματα διαλογής. Στην πράξη, η λάθος απόρριψη μιας συσκευασίας μπορεί να ακυρώσει την ανακύκλωση δεκάδων άλλων.

Η βασική αρχή είναι ότι καμία συσκευασία φαγητού δεν πρέπει να μπαίνει στον κάδο ανακύκλωσης αν δεν είναι καθαρή. Λάδια, σάλτσες και κομμάτια τροφών υποβαθμίζουν το χαρτί και το πλαστικό, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται στο στάδιο της διαλογής. Ένα σύντομο ξέβγαλμα με νερό αρκεί στις περισσότερες περιπτώσεις για να καταστεί μια συσκευασία κατάλληλη για ανακύκλωση.

