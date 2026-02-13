Ένας διατροφολόγος αναλύει τη νέα διατροφική πυραμίδα των ΗΠΑ

«Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η διατροφή δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μέσο απώλειας βάρους, αλλά ως βασικός παράγοντας πρόληψης και αντιμετώπισης χρόνιων νοσημάτων»

Για δεκαετίες, η κλασική διατροφική πυραμίδα με τη σταθερή βάση των δημητριακών αποτελούσε το «ευαγγέλιο» της υγιεινής διατροφής. Ωστόσο η νεά ανεστραμμένη διατροφική πυραμίδα που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, δημιούργησε σύγχυση, μπέρδεμα και ανατροπές σε πράγματα που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένα.

Η στροφή προς την πρωτεΐνη έγινε εμφατικά καθώς στην παλιά πυραμίδα, η σύσταση για την κατανάλωσή της ήταν στο 15% της ημερήσιας ενέργειας, ενώ τώρα ανεβαίνει στο 1,2-1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Πλέον η πρωτεΐνη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο κάθε γεύματος και δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό. Παράλληλα δόθηκε έμφαση σε ζωϊκές πρωτεΐνες και όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα.

