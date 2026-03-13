Στη Σενεγάλη, διπλασίασαν την ποινή φυλάκισης για ομόφυλες σχέσεις στα 10 χρόνια. Τι ζούμε;

Το κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που αυστηροποιεί τη νομοθεσία κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ΟΗΕ.

Το κοινοβούλιο της Σενεγάλης ενέκρινε νέο νομοσχέδιο που διπλασιάζει τη μέγιστη ποινή φυλάκισης για σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, από πέντε σε δέκα χρόνια. Παράλληλα, η νέα νομοθεσία ποινικοποιεί και την «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας. Το μέτρο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία: 135 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, κανείς δεν καταψήφισε, ενώ τρεις απείχαν. Για να τεθεί σε ισχύ απομένει πλέον η υπογραφή του προέδρου της χώρας, Bassirou Diomaye Faye.

Η αυστηροποίηση της νομοθεσίας αποτελούσε προεκλογική δέσμευση τόσο του προέδρου όσο και του πρωθυπουργού Ousmane Sonko. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στο κοινοβούλιο, μετά από κύμα συλλήψεων για φερόμενες ομόφυλες σχέσεις - οι οποίες ήδη απαγορεύονται από τη νομοθεσία της χώρας.

Αντιδράσεις από τον ΟΗΕ και οργανώσεις προστασίας δικαιωμάτων για τον νέο νόμο που ψηφίστηκε στη Σενεγάλη

Ο Ύπατος Αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Türk, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «βαθιά ανησυχητικό» και προέτρεψε τον πρόεδρο να μην το υπογράψει. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Σενεγάλης απέρριψε την κριτική της διεθνούς κοινότητας, εμμένοντας στην άποψή της.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε, ότι ο νόμος αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές αντιλήψεις της χώρας, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος για αμφιβολίες ή δεύτερες σκέψεις. «Η πλειονότητα των πολιτών δεν αποδέχεται την ομοφυλοφιλία. Η κουλτούρα μας την απορρίπτει και είμαστε σταθερά αντίθετοι σε αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την αυστηροποίηση της νομοθεσίας ζητούσαν εδώ και χρόνια (και) συντηρητικές οργανώσεις, όπως το κίνημα And Sàmm Jikko Yi, το οποίο υποστηρίζει ότι υπερασπίζεται τις «ηθικές αξίες» της χώρας και πιέζει για πιο αυστηρή ποινικοποίηση των ομόφυλων σχέσεων. Από την άλλη, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι ο νέος νόμος μπορεί να εντείνει τις διακρίσεις και τη βία κατά των σεξουαλικών μειονοτήτων.

Η ερευνήτρια της Human Rights Watch, Larissa Kojoué, υπογράμμισε ότι η ποινικοποίηση των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα, όπως την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων. Όπως προειδοποίησε, τέτοιου είδους μέτρα μπορεί να εκθέσουν ακόμη περισσότερο τα ήδη «στιγματισμένα» άτομα σε βία και φόβο.

«Οι άνθρωποι απλώς θα κρύβονται περισσότερο»

Από την πλευρά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ο γιατρός Charles Dotou, επικεφαλής της Senegal LGBTQ Association, εκτιμά ότι ο νόμος δεν θα εξαφανίσει τις ομόφυλες σχέσεις, αλλά θα τις οδηγήσει ακόμη πιο βαθιά στην παρανομία. Όπως εξηγεί, πολλοί άνθρωποι στη Σενεγάλη ήδη κρατούν κρυφή τη σεξουαλική τους ζωή λόγω των κοινωνικών πιέσεων. Με τη νέα νομοθεσία, απλώς θα φοβούνται ακόμη περισσότερο να ζουν ελεύθεροι.

Σε μια εποχή, όπου σε πολλές χώρες γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης των δικαιωμάτων και της ισότητας, η ποινικοποίηση της προσωπικής ζωής ανθρώπων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό μας γυρίζει χιλιάδες βήματα προς τα πίσω. Οι νόμοι που επιδιώκουν να «ρυθμίσουν» την ιδιωτική ζωή απλώς προκαλούν περισσότερο φόβο, σιωπή και περιθωριοποίηση. Και όταν ο φόβος γίνεται θεσμοθετημένος, οι κοινωνίες κινδυνεύουν να χάσουν κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια πολιτική διαφωνία: τον ίδιο τον σεβασμό στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.