Οι “Σχολές για Συζύγους” στη Σενεγάλη αλλάζουν τη ζωή των γυναικών - Εκπαίδευση ανδρών για θετική αρρενωπότητα και ισότητα

Μια πρωτοβουλία στη Σενεγάλη, με τη στήριξη του ΟΗΕ, εκπαιδεύει άνδρες σε θέματα ισότητας, μητρικής υγείας και ενδοοικογενειακής υποστήριξης, αλλάζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις που προωθούν τον φυλετικό ρατσισμό, υποβαθμίζοντας τις γυναίκες.

Σε μια εποχή όπου η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι πιο αναγκαία από ποτέ, η Σενεγάλη δίνει το δικό της λαμπρό παράδειγμα. Με τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα «Σχολές για Συζύγους» αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες προσεγγίζουν τη συζυγική ζωή, τη θέση της γυναίκας και την οικογένεια. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εστιάζει στη θετική αρρενωπότητα, προωθώντας αξίες όπως ο σεβασμός, η ισότητα και η ενεργή συμμετοχή των ανδρών σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η μητρική φροντίδα και η πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

Οι «Σχολές για Συζύγους» στοχεύουν στην εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων και παλαιών απόψεων που έχουν ριζώσει στην κοινωνία, σύμφωνα με τις οποίες η γυναίκα είναι «αδύναμη» και «ανίκανη» να διαχειριστεί απαιτητικά προβλήματα ή να αναλάβει υψηλόβαθμες θέσεις - σε αντίθεση, φυσικά, με τους άνδρες. Οι «Σχολές για Συζύγους» ξεκίνησαν το 2011 στη Σενεγάλη, με σκοπό να εκπαιδεύσουν άνδρες σε θεμελιώδεις κοινωνικές και οικογενειακές αξίες. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και καθοδηγείται από σεβαστές τοπικές προσωπικότητες, όπως ο ιμάμης Ibrahima Diane, ο οποίος χαίρει εμπιστοσύνης από την κοινότητα.

Στη Σενεγάλη, οι άνδρες εκπαιδεύονται, ώστε να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους

Στο πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης, οι άνδρες μαθαίνουν για τη σημασία της μητρικής και βρεφικής υγείας, τη βία βάσει φύλου και πώς να την αποτρέπουν υπερασπιζόμενοι τις γυναίκες, την κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και την υποστήριξη των γυναικών σε θέματα που αφορούν στην επιθυμία τους ή όχι να αποκτήσουν παιδιά. Μπορεί, σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, αυτά τα θέματα να θεωρούνται δεδομένα για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ωστόσο η κοινωνία καθημερινά μας επιβεβαιώνει πως όχι μόνο είναι απαραίτητο να διδάσκονται, αλλά πρέπει και να επαναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η επίδραση του προγράμματος είναι ορατή στους συμμετέχοντες, καθώς όχι μόνο γίνονται πιο υποστηρικτικοί σύζυγοι και πατέρες, αλλά υποστηρίζουν ενεργά τις γυναίκες στις αποφάσεις τους σχετικά με οικογενειακά και όχι μόνο θέματα. Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 20 σχολές σε διάφορες περιοχές της Σενεγάλης, με περισσότερους από 300 άνδρες να έχουν εκπαιδευτεί, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας.

Το παράδειγμα της Σενεγάλης επιβεβαιώνει πως η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των ανδρών είναι κρίσιμη - και απαραίτητη - για την επίτευξη της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και της βιώσιμης ανάπτυξης της κοινωνίας. Η επιτυχία των «Σχολών για Συζύγους» μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για παρόμοιες παρεμβάσεις σε άλλες χώρες, όπου η πατριαρχική κουλτούρα εμποδίζει την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

