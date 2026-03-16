H Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας ως Επίσημος Υποστηρικτής

Σπουδαστές Γαστρονομίας, Φυσικοθεραπείας και Φωτογραφίας έδωσαν δυναμικό «παρών» στη μεγάλη αθλητική γιορτή της Αθήνας.

Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ, στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας της με τον ΣΕΓΑΣ, συμμετείχε ως “Επίσημος Υποστηρικτής” στον 14 ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Η παρουσία της Σχολής στο Sponsors Village της διοργάνωσης, το διήμερο 7-8 Μαρτίου, ήταν ιδιαίτερα δυναμική, με ένα σύνολο δράσεων που ανέδειξαν τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τον αθλητισμό στη μεγάλη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου.

Στο Relax Area που δημιουργήθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, σπουδαστές της Σχολής Γαστρονομίας προετοίμασαν και προσέφεραν υγιεινές energy bars, ενώ σπουδαστές της Σχολής Φυσικοθεραπείας ανέλαβαν την αποθεραπεία των δρομέων, παρέχοντας on-site αθλητική μάλαξη με ειδικό εξοπλισμό που μεταφέρθηκε από τα εργαστήρια της Σχολής. Παράλληλα, ομάδα σπουδαστών της Σχολής Φωτογραφίας κάλυψε φωτογραφικά το μεγάλο δρομικό event.

Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ αποτελεί τον αποκλειστικό Υποστηρικτή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΣΕΓΑΣ για περισσότερα από 10 χρόνια τώρα, στηρίζοντας έμπρακτα πλήθος αθλητών μέσω από το Πρόγραμμα Υποτροφιών που έχει θεσπίσει. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους αθλητές τα κατάλληλα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία μετά τη λήξη της αγωνιστικής τους καριέρας.

Ξεχωριστή στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε και η διάκριση της υποτρόφου Αθλητικής Δημοσιογραφίας της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, Αναστασίας Μαρινάκου, η οποία κατέκτησε για Τρίτη χρονιά την πρώτη θέση στην κατηγορία της, τερματίζοντας με χρόνο 1:14:27.