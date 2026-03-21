Αυτό το smartphone ΔΕΝ είναι για εσένα που έχεις ήδη τη ζωή σου σε τάξη

Δοκίμασα το νέο Samsung Galaxy S26 Ultra και νομίζω ότι είναι το όνειρο κάθε γυναίκας που το multitasking είναι η φυσική της κατάσταση

Ας είμαστε ειλικρινείς: το κινητό μας δεν είναι πια απλώς μια συσκευή για κλήσεις και μηνύματα. Είναι το γραφείο μας, το οικογενειακό μας άλμπουμ, ο προσωπικός μας βοηθός και –ας το παραδεχτούμε– ο φύλακας άγγελος της ιδιωτικότητάς μας. Κρατάω στα χέρια μου το νέο Samsung Galaxy S26 Ultra εδώ και λίγες μέρες και, φίλη, δεν είναι απλά ένα «καινούργιο μοντέλο» που προσθέτει λίγα pixels παραπάνω. Είναι η απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει διαισθητική, κομψή και, πάνω από όλα, ουσιαστικά χρήσιμη.

Αν με ρωτούσε η κολλητή μου να της πω με μια φράση τη γνώμη μου για το Samsung Galaxy S26 Ultra, θα ήταν «τι κινητάρα είναι αυτή!»

Samsung Galaxy S26 Ultra: Τι κινητάρα είναι αυτή!

Ιδιωτικότητα με το πάτημα ενός κουμπιού (κυριολεκτικά)

Ξέρεις εκείνη την αμήχανη στιγμή στο μετρό, στο αεροπλάνο ή στο αγαπημένο σου καφέ, που νιώθεις το βλέμμα του διπλανού να καρφώνεται στην οθόνη σου; Είτε πληκτρολογείς ένα ενδιαφέρον update στο group chat με τις φίλες σου, είτε ελέγχεις το υπόλοιπο της τράπεζας, το συναίσθημα είναι το ίδιο: παραβίαση.

Εδώ έρχεται η Privacy Display, το απόλυτο game changer του S26 Ultra. Είναι το πρώτο smartphone στον κόσμο που σου επιτρέπει, με το πάτημα ενός κουμπιού, να «κλειδώνεις» την ορατότητα της οθόνης από τις πλάγιες γωνίες. Χάρη σε μια επαναστατική διαχείριση των pixels, εσύ βλέπεις τα πάντα πεντακάθαρα και φωτεινά, αλλά ο διπλανός σου βλέπει... το απόλυτο τίποτα. Το καλύτερο; Μπορείς να το ρυθμίσεις έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγεις συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως τα social media ή το e-banking. Οι πληροφορίες στο κινητό σου αφορούν εσένα και μόνο και τώρα είναι πλέον σαφές σε όλους.

Η ψηφιακή βοηθός που προβλέπει τα πάντα

Το Galaxy AI σε αυτή τη συσκευή έχει περάσει σε άλλο επίπεδο διαισθητικότητας. Φαντάσου το εξής: Ξυπνάς το πρωί και το κινητό σου έχει ήδη διαβάσει το calendar σου, τον καιρό και τις υποχρεώσεις σου. Πριν καν πιεις τον πρώτο καφέ, σου προτείνει τι να φορέσεις (γιατί βλέπει ότι έχεις ραντεβού έξω και θα βρέχει το απόγευμα) και πώς να μετακινηθείς για να αποφύγεις την κίνηση.

Αλλά εκεί που έπαθα την πλάκα μου είναι στο chat interaction. Κανονίζαμε με μια φίλη στο WhatsApp να βγούμε την επόμενη Παρασκευή. Εγώ, μέσα στη ζάλη της μέρας, ξέχασα ότι είχα ήδη κλεισμένο ραντεβού στον οδοντίατρο. Το AI διάβασε τη συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, μου εμφάνισε μια διακριτική ειδοποίηση ότι "δεν είσαι διαθέσιμη τότε" και με ρώτησε αν θέλω να ενημερώσει τη φίλη μου για reschedule ή να αλλάξω το ραντεβού μου. Κυριολεκτικά, με έσωσε από μια αμήχανη ακύρωση της τελευταίας στιγμής!

Και το καλύτερο; Έχεις σημειωμένα γενέθλια; Το κινητό μπορεί να σου κάνει reminder μέρες πριν, να σου προτείνει δώρα online βάσει των ενδιαφερόντων του εορτάζοντα και μπορεί ακόμα και να ολοκληρώσει την αγορά για εσένα. Εσύ απλώς δίνεις την τελική έγκριση. Αν αυτό δεν είναι "life-saving", τότε τι είναι;

Η «μαγική» κάμερα που διορθώνει τα πάντα

Ως δημοσιογράφος, θέλω τέλειο ζουμ. Ως fitness fan, θέλω σταθερότητα. Ως μαμά... θέλω ένα θαύμα. Και το S26 Ultra μου το έδωσε.

Το νέο Super Steady video με κλείδωμα οριζόντιου άξονα είναι η σωτηρία μου. Μπορώ να τρέχω πίσω από το νήπιο γιο μου στο πάρκο (που, φυσικά, δεν κάθεται δευτερόλεπτο ακίνητος) και το βίντεο να φαίνεται λες και το τράβηξε επαγγελματικό συνεργείο με gimbal. Και το καλύτερο; Το zoom στο βίντεο είναι τόσο ομαλό που δεν καταλαβαίνεις πότε πλησίασες το θέμα σου, χωρίς να χάνεται ίχνος ανάλυσης. Το δοκιμάζουμε με τα κορίτσια στο γραφείο και δεν μπορούμε να πιστέψουμε πόσο εύκολα καταγράφουμε κάθε κίνηση μέτρα μακριά χωρίς να θολώνει ή να κουνιέται "τρελά" η εικόνα.

Η λειτουργία Photo Assist έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Σου έχει τύχει να βγάζεις την τέλεια φωτογραφία γενεθλίων και να συνειδητοποιείς ότι ο μικρός έχει ήδη «κλέψει» μια γωνιά από την τούρτα πριν προλάβεις να πατήσεις το κλικ; Ή να θες να τυπώσεις εκείνη την υπέροχη οικογενειακή φωτογραφία που τραβήξατε αλλά έλειπε η αγαπημένη σου ξαδέρφη;

Η λύση: Το AI δεν αφαιρεί απλώς αντικείμενα πια· προσθέτει και συμπληρώνει με απόλυτα φυσικό τρόπο. Μπορεί να «αναδομήσει» την τούρτα ώστε να φαίνεται ολόκληρη ή να προσθέσει το άτομο που έλειπε, κάνοντας τη φωτογραφία να μοιάζει λες και τραβήχτηκε ακριβώς έτσι.

Το extra: Μπορείς ακόμα και να αλλάξεις... ρούχα στις φωτογραφίες! Ένας λεκές στο πουκάμισο λίγο πριν την αναμνηστική φωτογραφία από το event; Το Galaxy AI το «καθαρίζει» ψηφιακά και είμαι έτοιμη για post.

Nightography: Γιατί η ζωή συμβαίνει και μετά τη δύση του ηλίου

Και για όσους η ζωή δεν σταματά μόλις πέσει ο ήλιος (εμένα μην με κοιτάς), το Nightography είναι απλώς συγκλονιστικό. Η ευρυγώνια κάμερα των 200 MP έχει 47% βελτιωμένη φωτεινότητα. Είτε είσαι σε μια συναυλία, είτε σε ένα δείπνο με χαμηλό φωτισμό, τα βίντεο και οι φωτογραφίες βγαίνουν κρυστάλλινες, χωρίς τον ενοχλητικό ψηφιακό θόρυβο των παλιότερων συσκευών.

Κομψό design γιατί το στιλ είναι αδιαπραγμάτευτο

Μην γελιόμαστε, το design παίζει ρόλο. Το S26 Ultra είναι το πιο λεπτό Ultra που έχει φτιαχτεί ποτέ, απίστευτα ελαφρύ και το χρώμα του είναι απλά όνειρο. Το πενάκι (S Pen) παραμένει ο κρυφός μου άσος για γρήγορες σημειώσεις στα ραντεβού ή για να υπογράφω έγγραφα On the go, χωρίς να ψάχνω εκτυπωτές.

Με τον επεξεργαστή Snapdragon® 8 Elite και το σύστημα διαχείρισης θερμότητας, το κινητό δεν «κολλάει» ποτέ και δεν ζεσταίνεται, ακόμα κι αν έχεις 20 εφαρμογές ανοιχτές ταυτόχρονα (η κλασική ζωή μιας multitasker - η ζωούλα μου όλη). Και για το τέλος, το καλύτερο: Super-Fast Charging 3.0. Μέσα σε 30 λεπτά —όσο δηλαδή χρειάζομαι για να ετοιμάσω τον πρωινό καφέ και να ντύσω τον μικρό— η μπαταρία φτάνει στο 75%. Zero stress για το αν θα με βγάλει η μέρα.

Το συμπέρασμα; Η Samsung δεν έφτιαξε απλά ένα ακόμα κομψό και γρήγορο smartphone. Έφτιαξε μια συσκευή που σέβεται την ιδιωτικότητά μας και κάνει την απαιτητική πολύπλευρη καθημερινότητα μιας γυναίκας να φαίνεται λίγο πιο... εύκολη.

Είναι η «κινητάρα» που θα πρότεινα σε κάθε γυναίκα που θέλει να τα προλαβαίνει όλα, παραμένοντας stylish και ασφαλής.