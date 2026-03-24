Deal δισεκατομμυρίων στα καλλυντικά: Η Estée Lauder συζητά εξαγορά της ισπανικής Puig

Σε συνομιλίες για την εξαγορά της Puig βρίσκεται η Estée Lauder, σε μία συμφωνία που θα είχε ως αποτέλεσμα έναν κολοσσό καλλυντικών με πωλήσεις περίπου 20 δισ. δολάρια ετησίως

Οι δύο εταιρείες δεν αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πιθανό deal.

Η Puig είναι εταιρεία με έδρα την Ισπανία με αποτίμηση περίπου 9 δισ. ευρώ (10,4 δολάρια). Η απόκτησή της, θα έδινε στην Estée Lauder πρόσβαση σε γνωστά αρώματα και brand μόδας όπως Rabanne, Jean Paul Gaultier και Carolina Herrera και θα ενίσχυε τη θέση της και την ικανότητα της να ανταγωνιστεί την L'Oreal.

Για την Puig που κατέγραψε πωλήσεις περίπου 5 δισ. ευρώ το 2025, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο επιβράδυνσης της ανάπτυξης και υποβαθμίσεων των εκτιμήσεων για τα κέρδη που έχουν αποτελέσει «βαρίδι» για τη μετοχή της. Σημειώνεται ότι η Puig είχε εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Ισπανίας το 2024.

