SAVE THE DATE: Το «Personas» του Reader βγαίνει από την οθόνη και ανεβαίνει στη σκηνή!

Κυριακή 29 Μαρτίου / 12:00 - 16:00. Είστε έτοιμοι να γνωρίσετε τους ανθρώπους πίσω από τους τίτλους; Ραντεβού στην Άτρακτο.

Το project που αγαπήσατε ως την πιο ανατρεπτική στήλη του Reader.gr, μεγαλώνει, αποκτά φωνή και σας προσκαλεί σε ένα Live Event που δε μοιάζει με καμία άλλη συνέντευξη που έχετε δει μέχρι σήμερα.

Tα πρόσωπα πίσω από τις «Personas» μεταφέρονται από το πληκτρολόγιο στη σκηνή της Ατράκτου, δημιουργώντας μια διαδραστική εμπειρία όπου οι καλεσμένοι δεν «απαντούν σε ερωτήσεις», αλλά εξομολογούνται την αλήθεια τους μπροστά στα μάτια σας.

Event Line-up: Νίκος Ράπτης • Μανώλης Νανούρης • Κατερίνα Βρανά & Zoe Pre • Πάνος Χαρίτος • Λάκης Λαζόπουλος • Αναστασία • Θάνος Φέσκος • Χρήστος Τσιντσάρης • Τζέφ Μοντάνα.

THE AGENDA

11:30 – 12:00 | Registration

12:00 – 12:40 | Opening: Η (όχι και τόσο) ήσυχη ζωή πριν το ακραίο viral

Persona: Νικόλας Ράπτης

Από τον ερχομό στην Αθήνα το 2000 μέχρι τα εκατομμύρια views σε όλες τις πλατφόρμες. Μια διαδρομή γεμάτη χιούμορ, άγνωστα περιστατικά και την αλήθεια πίσω από την επιτυχία.

12:40 – 13:00 | Ψυχική Υγεία: Η τέχνη μετά το ψυχιατρείο

Persona: Μανώλης Νανούρης

Η ιστορία του Μανώλη Νανούρη που έγινε slam ποιητής μετά τη νοσηλεία του σε ψυχιατρείο

13:00 – 13:30 | Κοινωνία: Σεξ & Αναπηρία - Γκρεμίζοντας τα στερεότυπα

Personas: Κατερίνα Βρανά & Zoe Pre

Μια ανατρεπτική συζήτηση για ένα θέμα ταμπού. Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό, η Κατερίνα Βρανά και η Zoe Pre προσεγγίζουν τη σεξουαλική ζωή των ατόμων με αναπηρία.

13:30 – 14:00 | Γεωπολιτική: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Persona: Πάνος Χαρίτος

Ο έμπειρος πολεμικός ανταποκριτής αναλύει τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα και πώς οι διεθνείς συγκρούσεις αγγίζουν τη δική μας ζωή.

14:00 – 14:30 | Recharge Break 30’

14:30 – 14:35 | Re-Start: Μια Ιστορία που Κανείς δεν Έχει Ακούσει

Persona: Λάκης Λαζόπουλος (Special Video Entry)

14:35 – 15:00 | Coming of Age: Από το παιδικό δωμάτιο στις σκηνές του κόσμου

Persona: Αναστασία

Η πιο επιδραστική καλλιτέχνιδα της γενιάς της μιλάει για τη διαχείριση της δημοσιότητας και την αποδοχή του εαυτού της.

15:00 – 15:20 | Gastronomy: Ο αγώνας των αστεριών Michelin

Persona: Θάνος Φέσκος (3* Michelin)

Η πορεία προς την κορυφή του κόσμου, το bullying και οι προκλήσεις στις σκληρές κουζίνες και το μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας.

15:20 – 15:35 | Art & Resilience: Όταν το βλέμμα αλλάζει, η τέχνη επιμένει

Persona: Χρήστος Τσιντσάρης

Ο καταξιωμένος tattoo artist και instructor από τη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτήτης του Blink Tattoo & Piercing Studio, μοιράζεται την προσωπική του διαδρομή: πώς η απώλεια της όρασης από το ένα μάτι, έγινε η αφορμή να επαναπροσδιορίσει την διαδρομή του, να μετατρέψει την απώλεια σε δημιουργία και να ιδρύσει ένα από τα πιο επιτυχημένα tattoo studios στη χώρα. Μια ιστορία για το πώς, ακόμη κι όταν χάνεις ένα κομμάτι του κόσμου σου, μπορείς να βρεις ένα νέο τρόπο να τον δεις από την αρχή.

15:35 – 16:00 | Grand Closing: The Final Perspective

Persona: Τζεφ Μοντάνα

Η Τζεφ στη σκηνή του Personas με ένα ηχηρό μήνυμα για την ορατότητα, την ταυτότητα και τη σημασία της αυθεντικότητας.

Το Personas Live δεν είναι απλά ένα event. Είναι η ευκαιρία σας να γίνετε μέρος μιας κοινότητας που αναζητά την ουσία πίσω από το "φαίνεσθαι".

Ζήστε την εμπειρία live: Δείτε τις αντιδράσεις, νιώστε την ένταση και ακούστε ιστορίες που δεν θα γραφτούν ποτέ σε κανένα site.

Στηρίξτε ένα σκοπό: Μέρος των εσόδων/δράσεων ενισχύει το κοινωνικό έργο της Ατράκτου.

Limited Seats: Οι θέσεις είναι περιορισμένες για να διατηρηθεί ο προσωπικός και "ζεστός" χαρακτήρας της συζήτησης.

Το Personas Live πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Novibet, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εμπειρίας που φέρνει στο προσκήνιο αυθεντικές ιστορίες και δυνατές φωνές.

Γενική είσοδος: 15€

ALWAYS A CAUSE: Η δική σας συμμετοχή έχει αντίκτυπο

Το Personas δεν είναι απλώς μια σειρά ομιλιών. Κάθε εισιτήριο υποστηρίζει ενεργά το έργο της Ατράκτου.

*Η Άτρακτος είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με όραμα την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση. Όλα τα έσοδα από τις δράσεις και τις ενοικιάσεις του χώρου επενδύονται απευθείας:

- Στη λειτουργία των μη κερδοσκοπικών δράσεών της.

- Στη διοργάνωση δωρεάν παιδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προσφέροντας γνώση και ερεθίσματα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Ερχόμενοι στο Personas, δεν ακούτε μόνο συναρπαστικές ιστορίες, αλλά γίνεστε μέρος μιας προσπάθειας που επιστρέφει στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές.

📍 Τοποθεσία: Άτρακτος (Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος)

Υποστηρικτές του Personas: novibet, Δήμος Αθηναίων, χυμοί viva, blink tattoo Studio