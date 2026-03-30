Ζωγράφου: Οι πρώτες εικόνες και οι πληροφορίες από το θρίλερ - Προσήχθη ο γιος της οικογένειας

Στο φως οι πρώτες εικόνες από το σοκαριστικό περιστατικό στου Ζωγράφου, όπου βρέθηκαν οι σοροί δύο γυναικών - Οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγή του 56χρονου γιου

Το ενδιαφέρον το Αρχών έχει στραφεί στο σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα νωρίτερα στου Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκαν οι σοροί δύο γυναικών, μιας 89χρονης και μιας 56χρονης, οι οποίες ήταν μητέρα και κόρη, μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού τους σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συγγενείς των δύο γυναικών τις αναζήτησαν, πηγαίνοντας στο σπίτι τους με εισαγγελέα, καθώς είχαν να επικοινωνήσουν μαζί τους πάνω από 2 μήνες. Οι ίδιοι υποστήριξαν πως στο σπίτι, όπου βρέθηκαν οι δύο σοροί, διέμενε και ο 54χρονος γιος της οικογένειας.

